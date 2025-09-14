La Justicia investiga a exfiscal tras denuncia de adolescentes por abuso y secuestro

El exfiscal Federico Uriburu se encuentra nuevamente en serios aprietos: es investigado por presunto abuso sexual y privación ilegítima de la libertad. Este sábado su domicilio en Paraná fue allanado por una numerosa comisión policial. La medida fue ordenada por la Justicia en el marco de una causa que busca esclarecer lo ocurrido el pasado 30 de agosto, cuando trasladó en su auto a tres adolescentes que luego lo denunciaron.

Durante el operativo, que tuvo lugar en horas de la tarde, los efectivos secuestraron su teléfono celular y documentación relevante. Uriburu atendió personalmente a los policías, en la vivienda donde reside junto a su madre, una mujer de avanzada edad.

La denuncia fue presentada por el padre de una de las jóvenes ante la Unidad Fiscal de Atención Primaria de Paraná, y quedó a cargo de la fiscal Ileana Viviani. Según trascendió de fuentes judiciales, el episodio se habría producido cuando una de las adolescentes lo contactó para realizar un traslado durante la noche y la madrugada, acompañada de dos amigas, pero aquel 30 de agosto desvió su camino.

Según la presentación, el exfiscal levantó a las chicas cerca del Patito Sirirí. La adolescentes aseguran que le indicaron el camino, pero que no lo respetó. El exfuncionario judicial condujo hasta el sudoeste de la ciudad. Allí bajo una de las adolescente. Minutos después, en calle Gualeguaychú, ocurrió una situación particular: habría obligado a otra de las jóvenes a conducir el automóvil. La idea terminó del peor modo: a las 3.43 chocaron contra un semáforo. "Una de las adolescentes relató además que durante el viaje habría sido abusada sexualmente por Uriburu, en presencia de sus amigas. La víctima tiene 16 años", consignó Página Judicial que reveló el caso días atrás.

Viviani inició una investigación por el presunto delito de abuso sexual simple y privación ilegítima de la libertad.

fiscal federico uriburu.jpg

Los defensores del exfiscal son los abogados Iván Vernengo y Damián Petenatti. Según se informó a UNO, aún no accedieron al expediente por lo que evitaron hablar con la prensa.

Cabe recordar que Federico Uriburu fue apartado de su cargo en septiembre de 2023, tras ser denunciado por presunta violencia de género por una profesional del Poder Judicial en Rosario del Tala, donde se desempeñaba como fiscal interino. Actualmente trabaja como chofer en una aplicación de transporte.