Clásicos y novedades: Fito Páez en el Tiny Desk de Estados Unidos

Fito Páez participó del Tiny Desk Concert, la serie de recitales acústicos e íntimos organizada por la radio NPR de Estados Unidos

15 de septiembre 2025 · 14:09hs
 Fito Páez en el Tiny Desk de Estados Unidos

 Fito Páez en el Tiny Desk de Estados Unidos

Fito Páez se sumó al selecto grupo de artistas argentinos que participaron del Tiny Desk Concert, la serie de recitales acústicos e íntimos organizada por la radio NPR de Estados Unidos. La sesión se grabó en una oficina de Washington, detrás de un pequeño escritorio, sin grandes efectos de sonido ni público, y con la particularidad de ofrecer un formato acústico.

Fito Páez en el Tiny Desk de Estados Unidos

Con más de 40 años de trayectoria, Páez repasó clásicos como “A rodar mi vida”, “Mariposa tecnicolor”, “Circo beat” y “Tercer mundo”. Además, presentó por primera vez “Sale el sol”, tema de su nuevo álbum “Novela”. Su participación lo convirtió en el noveno artista argentino en asistir al Tiny Desk y en el primero en marcar un antecedente especial dentro de la serie.

Desde su lanzamiento en 2008, el Tiny Desk Concert se consolidó como un formato influyente en la industria musical por su cercanía, su estilo acústico y la ausencia de postproducción digital.

