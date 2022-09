Patricia Gatti inaugurará una muestra de pintura en la Galería ERarte

Asimismo, es preciso mencionar que la exposición permanecerá en el lugar hasta el 16 de octubre inclusive.

La artista local, además licenciada en Comercio Exterior, compartirá su muestra Despertar, la cual emergió en plena pandemia, entre 2020 y 2021. “La pandemia me acercó en profundidad a las artes”, deslizó Gatti al inicio de una cálida entrevista con Escenario.

“Los días eran eternos y amo el arte, por lo que en ese momento comencé a pintar las paredes, y luego cuadros. El encierro tomó otro significado porque me dediqué a hacer lo que me apasiona y me gusta, ya que no sólo me permite transmitir mensajes sino que además es una herramienta de terapia para mí”, agregó.

Patricia Gatti obra.jpg

La raíz artística de Gatti se podría decir que guarda estrecha relación también con su historia familiar ya que el arte ha sido parte de su familia de generación en generación y ella no fue la excepción.

Pero la muestra que podrá verse hoy no sólo emergió en un contexto de pandemia sino también de dolor y padecimiento a nivel salud. A Gatti en 2021 le detectaron una compresión de la médula producto de un accidente que sufrió años atrás. Por este motivo fue operada y posteriormente permaneció en reposo recuperándose unos cinco meses, donde estuvo prácticamente inmovilizada.

Es por ello que si bien la pandemia tuvo para Gatti su costado revelador desde el arte, fue al mismo tiempo el tránsito de una difícil situación. En este sentido, en esta ambivalencia se enmarca Despertar y sobre ello la artista indicó: “Para mí despertar y abrir los ojos tenía que ver con un concepto de hacer lo que me gustaba y apasionaba aunque estaba transitando un momento de dolor”, y agregó: “Despertar es, a su vez, abrir los ojos y aunque una tenga desafíos, abrazar la vida”.

Patricia Gatti obra 2.jpg

De esta manera es que las obras están vinculadas con un concepto positivo y transmitir ese mensaje. “Cuento con muchas obras de barcos porque considero que los barcos al enfrentar las olas son como las personas con sus problemáticas. También tengo obras de parejas bajo la lluvia y otras caminando. Asimismo, hay otro cuadro de un buda mujer que resurge del barro y otra obra inspirada en la danza de la flecha porque tiene una postura de apertura al sol”.

Es importante mencionar que la muestra fue declarada de interés por la Cámara de Diputados de Entre Ríos, por iniciativa y autoría de Gustavo Zavallo.

Cabe mencionar que en la ocasión habrá degustación de vinos y que habrá textos escritos por el periodista Ezequiel Reh que acompañarán la velada y que estarán expuestos en las instalaciones de la Galería.