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Pato Sabático presenta "Vera '26", un viaje atravesado por la memoria

El músico santafesino Pato Sabático publicó su nuevo álbum, Vera ‘26, un trabajo de nueve canciones que condensa escenas, afectos y postales

17 de abril 2026 · 15:22hs
Pato Sabático presenta Vera 26, un viaje atravesado por la memoria

El músico santafesino Pato Sabático publicó su nuevo álbum, Vera ‘26, un trabajo de nueve canciones que condensa escenas, afectos y postales de su lugar de origen. El disco fue grabado junto a su primo, Juan Ignacio Ballore, y masterizado por Luciano “Luta” Luggren.

Pato Sabático presenta "Vera '26"

El lanzamiento lo encuentra en una etapa de producción sostenida, tanto en su faceta solista como en proyectos colectivos y en la gestión de ciclos dentro de la escena under del Litoral. La idea del álbum surgió en 2025, a partir del deseo de registrar canciones junto a Ballore. De ese cruce tomó forma Vera ‘26, un recorrido de poco más de 20 minutos que incluye momentos instrumentales, como “B42”, y un conjunto de historias donde aparecen el barrio, los vínculos y los recuerdos digitales.

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El título remite a Vera, la ciudad que atraviesa el imaginario del disco, pero también a un juego de sentido que el propio artista sugiere: ese “vera-no” que funciona como territorio emocional. En ese marco, las canciones articulan escenas de adolescencia, relaciones y cierta melancolía ligada al paso del tiempo.

El álbum reúne distintas capas del universo de Pato Sabático. Conviven un pulso cercano al punk en la construcción de estribillos, un registro más ligado al folk urbano y momentos que remiten a climas más livianos. Entre las referencias que orbitan el trabajo aparecen textos como Testamento de El Diablo de Shanghai, Rolling Thunder: con Bob Dylan en la carretera de Sam Shepard, El amor es un perro del infierno de Charles Bukowski y El acto de crear de Rick Rubin junto a Neil Strauss.

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El propio músico sintetiza el clima del disco en una imagen: un recorrido en auto por calles de tierra, con música sonando desde un mp3, pasando por lugares que ya no son los mismos. Esa escena funciona como hilo conductor de un trabajo que propone volver sobre lo vivido sin buscar conclusiones.

Pato Sabático es el proyecto solista de Patricio Fontana, quien acumula más de dos décadas de actividad en bandas y espacios culturales. Su recorrido incluye formaciones como Mi primer año sabático, Quilmes Verano y Habitación por hora, además de la organización de ciclos y fechas en la región.

Su discografía solista comenzó en 2020 con La vida moderna de Pato. Luego desarrolló una serie de lanzamientos vinculados a las estaciones, entre discos y EPs publicados entre 2023 y 2025, donde consolidó una línea de trabajo constante. En abril de 2026 presentó Vera ‘26, su álbum más reciente.

En este nuevo material, Fontana estuvo a cargo de voces, guitarras, bajo, ukelele y guitarra barítono. Ballore grabó baterías, percusiones y coros, y participó en la mezcla. El máster fue realizado por Luggren. El apartado visual incluyó fotografía de Anna Fontana, imágenes de prensa de Mauricio Bonadeo y diseño de tapa de Juan Ignacio Alasia.

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Pato Sabático Memoria Santa Fe Álbum
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