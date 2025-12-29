Uno Entre Rios | Escenario | bicicleta

"La Rosadita velóz": canción para una bicicleta compañera

Un recitado folclórico le hace honor a la bicicleta de Reynaldo Oscar Benavidez. Una canción llena de pasión y amor por una compañera de vida.

29 de diciembre 2025 · 10:48hs
Una bicicleta rosada que formó parte de muchos años de la vida del músico entrerriano Reynaldo Oscar Benavidez se convirtió en canción. El autor cuenta su recorrido diario hacia el bar del barrio y cómo ella lo acompañó en sus mejores días. Luis Cesar Barros compuso la melodía.

"La Rosadita Veloz" es una canción que le pone emoción a un objeto poco valorado para la vida de Reynaldo Oscar Benavidez. Hasta que le faltó. Nacido el 6 de enero de 1955, oriundo de Santa Elena y radicado en Paraná desde hace ya muchos años, solía frecuentar uno de esos viejos bares de la ciudad como el Bar El Padrino. ubicado en calle Sud América y Don Bosco. Allí iba con su bicicleta rosada y ella lo esperaba largas horas recostada contra un árbol "calladita, el ni bolilla le daba", como reza la canción. Cuando no la tuvo más, recién se acordó de ella y le escribió una letra a la cuál Luis Cesar Barros le puso música e hizo canción. Allí cuenta su recorrido y vivencia con su bicicleta.

"Hace ya varios años escribí estos versos para mi bicicleta a la que llamé Rosadita Veloz, desde el bar El Padrino donde iba a tomar unas copas, desde adentro la miraba porque ella que me llevaba para todas partes, me esperaba calladita con su manubrio caído cual cabecita gacha, recostada a un árbol, ahí me esperaba", contó Benavidez a UNO.

Luis Cesar Barros

El músico instrumentista en guitarra y charango, Luis Cesar Barros, fue quien le puso melodía a la profunda letra. Es oriundo de San Benito, Paraná y hace más de cinco años,integra el grupo musical de Diamante y Strobel, “Dueños del Silencio”, integrado por Alberto Edgardo Diez en voz y guitarra, Francisco Javier Barros Minatta en guitarra, bajo, segundo charango y bombo, Víctor Muñoz en percusión, Jorge Luis Casas en batería. El repertorio de Dueños del Silencio está conformado, en su mayoría, por temas de autoría de Luis César Barros en letra y música, que han llevado a grabación y video, los que se pueden ver y escuchar en distintas plataformas como Spotify, Facebook, YouTube.

La canción completa

Sud América y Don Bosco, recostada contra un árbol

Me esperaba calladita para llevarme a la casa

Después de varias copitas, que había tomado yo

Así era mi bicicleta, la Rosadita Veloz.

Ella siempre me esperaba

Yo ni bolilla le daba.

Aunque a veces no entendía

¿Por qué te hacías la pesada?

otras veces livianita el semáforo alcanzabas

era muy clara la cosa, esperabas o apurabas

Así siempre me llevabas

Yo ni bolilla te deba.

Marchaste por Blas Parera

y doblaste en Almafuerte

del Oeste hasta el Este

me llevabas mi Rosada

con el manubrio agachado

Yo ni bolilla te daba.

Perdido pensaba yo

¿por dónde mi bici andaba?

olor a frutas y verduras

Me hace saber que ya estaba

Pasando frente al Charrúa.

Rosadita me llevabas

Un reflejo de Acero me hace girar a la izquierda

Doblando por Jorge Luis Borges y para que no me pierda

Nutriéndome de poetas y muchas calles famosas

Con mi bici Rosadita entramos al barrio Las Rosas.

Al pasar por calle TurI

un Ford hace rugir el Gurí

Te pusiste colorada

y te desarmaste allí.

Calladita me llevabas

Yo ni bolilla te daba.

Tuve que cargarte al hombro

hasta el barrio 4 de Julio.

Porque lo quiso el destino

Que fuera tu estación final

Mi Rosadita Veloz

fiel amiga bicicleta

A todas partes me llevabas

yo ni bolilla te daba.

