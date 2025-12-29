Una bicicleta rosada que formó parte de muchos años de la vida del músico entrerriano Reynaldo Oscar Benavidez se convirtió en canción. El autor cuenta su recorrido diario hacia el bar del barrio y cómo ella lo acompañó en sus mejores días. Luis Cesar Barros compuso la melodía.
"La Rosadita velóz": canción para una bicicleta compañera
Un recitado folclórico le hace honor a la bicicleta de Reynaldo Oscar Benavidez. Una canción llena de pasión y amor por una compañera de vida.
LEER MÁS: Candela Heis: "Quiero poder vivir de lo que amo y acompañar a la gente"
La Rosadita Veloz
"La Rosadita Veloz" es una canción que le pone emoción a un objeto poco valorado para la vida de Reynaldo Oscar Benavidez. Hasta que le faltó. Nacido el 6 de enero de 1955, oriundo de Santa Elena y radicado en Paraná desde hace ya muchos años, solía frecuentar uno de esos viejos bares de la ciudad como el Bar El Padrino. ubicado en calle Sud América y Don Bosco. Allí iba con su bicicleta rosada y ella lo esperaba largas horas recostada contra un árbol "calladita, el ni bolilla le daba", como reza la canción. Cuando no la tuvo más, recién se acordó de ella y le escribió una letra a la cuál Luis Cesar Barros le puso música e hizo canción. Allí cuenta su recorrido y vivencia con su bicicleta.
"Hace ya varios años escribí estos versos para mi bicicleta a la que llamé Rosadita Veloz, desde el bar El Padrino donde iba a tomar unas copas, desde adentro la miraba porque ella que me llevaba para todas partes, me esperaba calladita con su manubrio caído cual cabecita gacha, recostada a un árbol, ahí me esperaba", contó Benavidez a UNO.
Luis Cesar Barros
El músico instrumentista en guitarra y charango, Luis Cesar Barros, fue quien le puso melodía a la profunda letra. Es oriundo de San Benito, Paraná y hace más de cinco años,integra el grupo musical de Diamante y Strobel, “Dueños del Silencio”, integrado por Alberto Edgardo Diez en voz y guitarra, Francisco Javier Barros Minatta en guitarra, bajo, segundo charango y bombo, Víctor Muñoz en percusión, Jorge Luis Casas en batería. El repertorio de Dueños del Silencio está conformado, en su mayoría, por temas de autoría de Luis César Barros en letra y música, que han llevado a grabación y video, los que se pueden ver y escuchar en distintas plataformas como Spotify, Facebook, YouTube.
LEER MÁS: Las Hermanas Bongio compartieron folklore en La Red Paraná
La canción completa
Sud América y Don Bosco, recostada contra un árbol
Me esperaba calladita para llevarme a la casa
Después de varias copitas, que había tomado yo
Así era mi bicicleta, la Rosadita Veloz.
Ella siempre me esperaba
Yo ni bolilla le daba.
Aunque a veces no entendía
¿Por qué te hacías la pesada?
otras veces livianita el semáforo alcanzabas
era muy clara la cosa, esperabas o apurabas
Así siempre me llevabas
Yo ni bolilla te deba.
Marchaste por Blas Parera
y doblaste en Almafuerte
del Oeste hasta el Este
me llevabas mi Rosada
con el manubrio agachado
Yo ni bolilla te daba.
Perdido pensaba yo
¿por dónde mi bici andaba?
olor a frutas y verduras
Me hace saber que ya estaba
Pasando frente al Charrúa.
Rosadita me llevabas
Un reflejo de Acero me hace girar a la izquierda
Doblando por Jorge Luis Borges y para que no me pierda
Nutriéndome de poetas y muchas calles famosas
Con mi bici Rosadita entramos al barrio Las Rosas.
Al pasar por calle TurI
un Ford hace rugir el Gurí
Te pusiste colorada
y te desarmaste allí.
Calladita me llevabas
Yo ni bolilla te daba.
Tuve que cargarte al hombro
hasta el barrio 4 de Julio.
Porque lo quiso el destino
Que fuera tu estación final
Mi Rosadita Veloz
fiel amiga bicicleta
A todas partes me llevabas
yo ni bolilla te daba.