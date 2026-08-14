Paraná Lee comenzó en Sala Mayo con cientos de estudiantes y más de 100 propuestas culturales para lectores de todas las edades y escuelas.

Paraná Lee abrió sus puertas con una jornada dedicada a las escuelas, los libros y la lectura.

La XIV edición de la Feria del Libro Paraná Lee comenzó este viernes en Sala Mayo del Puerto Nuevo con una jornada especialmente destinada a las instituciones educativas. Cientos de estudiantes de distintos establecimientos participaron de actividades vinculadas con la lectura, los libros y la cultura, además de recorrer los stands de la feria.

Organizada por la Municipalidad de Paraná, la propuesta se extenderá hasta el lunes 17 de agosto y reúne a escritores, editoriales, lectores y público general con una programación que incluye charlas, conversatorios, presentaciones de libros, actividades para las infancias y encuentros con autores.

Una feria que reivindica la identidad entrerriana

Durante la apertura, la intendenta Rosario Romero destacó el carácter local de la propuesta y su continuidad a través de distintas gestiones municipales.

“Esta feria tiene varias virtudes; es entrerriana, es paranaense, es nuestra. Van a encontrar la belleza de lo sencillo, de nuestros autores, de gente que se involucra de corazón en esto”, sostuvo la presidenta municipal.

Romero también valoró la continuidad de la iniciativa. “Siempre rescato seguir las buenas cosas; es una propuesta buena que se hizo en otras gestiones y nosotros estamos continuando”, señaló durante su recorrida por Sala Mayo.

Más de 100 propuestas durante cuatro jornadas

La coordinadora de la Editorial Municipal, Marcela Pautaso, resaltó la participación de las escuelas desde las primeras horas de la feria y la variedad de actividades previstas.

“Desde las 9 comenzaron a llegar delegaciones de estudiantes, que participaron de distintas actividades. Tenemos más de 40 presentaciones de libros y más de 100 propuestas durante las cuatro jornadas”, explicó.

Además, destacó que los conversatorios podrán seguirse en vivo a través de los canales oficiales de la Municipalidad, la Editorial Municipal y el Concejo Deliberante, ampliando el acceso a las actividades para quienes no puedan asistir de manera presencial.

Los estudiantes, protagonistas de la apertura

Los alumnos que participaron de la primera jornada recorrieron los espacios de la feria y se acercaron a las distintas propuestas vinculadas con la literatura y los autores.

Ingrid, estudiante de la Escuela Centenario, contó su experiencia: “La pasé bien, la feria está entretenida, recorrerla me dio ganas de leer”.

Por su parte, Nerea, de 4° año de la misma institución, participó de una charla con los escritores Luciano Lamberti y Sergio Aguirre. “Me pareció muy buena. Creo que deberían hacer más seguido estas salidas y conocer los escritores de las novelas que leemos. Es un aprendizaje y es muy lindo”, expresó.

La Feria del Libro Paraná Lee puede visitarse de 10 a 20, en Sala Mayo del Puerto Nuevo, hasta el lunes 17 de agosto.