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SECCO avanza en Corrientes con la puesta en marcha del Parque Solar Bella Vista

La Compañía SECCO ya habilitó comercialmente su parque fotovoltaico de 7 MW en Bella Vista, Corrientes.

16 de agosto 2026 · 12:10hs
La Compañía Secco ya habilitó comercialmente su parque fotovoltaico de 7 MW en Bella Vista

La Compañía Secco ya habilitó comercialmente su parque fotovoltaico de 7 MW en Bella Vista, Corrientes.

SECCO continúa consolidando su compromiso con el desarrollo de energías renovables en la Argentina. La Compañía anunció la habilitación comercial otorgada por CAMMESA a partir del 1 de Julio de 2026 del Parque Solar Fotovoltaico Bella Vista, además informó un importante avance en el Parque Solar Esquina, ambos ubicados en la provincia de Corrientes.

El parque Solar de SECCO

El Parque Solar Bella Vista ya se encuentra 100% operativo, aportando 7 MW de nueva capacidad renovable al sistema eléctrico provincial y fortaleciendo la infraestructura energética de la región con fuentes limpias. Este desarrollo marca un hito fundamental para la provincia y la región, al convertirse en el primer proyecto del programa RenMDI en entrar en operaciones en Corrientes y el segundo a nivel nacional.

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Por su parte, el Parque Solar Esquina, que proveerá otros 20 MW de energía limpia a la red, registra un progreso significativo y se encuentra prácticamente finalizado. Tras haber completado sus trabajos civiles, los ensayos de comisionado e inyección dentro de los plazos previstos, actualmente solo resta la finalización del electroducto de conexión para lograr la habilitación comercial definitiva.

En conjunto, ambas iniciativas sumarán 27 MW de potencia sustentable a la red eléctrica provincial.

“Los trabajos de obra civil, infraestructura interna y montaje avanzaron incluso antes de lo planificado. Esto nos permitió habilitar comercialmente el parque de Bella Vista y dejar el parque de Esquina prácticamente finalizado, a un paso de su habilitación comercial tras las pruebas correspondientes”, señaló Matías Gómez, Gerente Comercial de Generación de Energía de SECCO.

Estos desarrollos forman parte de los proyectos adjudicados en el marco de la Convocatoria RenMDI impulsada por CAMMESA. Asimismo, representan un hito estratégico para la Compañía, ya que se desarrollan íntegramente con capital propio, reflejando la confianza de SECCO en el potencial energético de Corrientes y en el crecimiento del sector.

A través de la puesta en marcha de Bella Vista y el inminente acople de Esquina, SECCO reafirma su papel en la expansión de soluciones energéticas innovadoras, acompañando el desarrollo productivo regional mediante una matriz más eficiente, diversificada y sostenible.

SECCO Corrientes parque solar
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