Paraná Lee ofrece tres jornadas con escritores, presentaciones, talleres y propuestas para todas las edades.

Paraná Lee tendrá actividades hasta el lunes 17, con charlas, talleres, recorridos literarios, música y presentaciones de libros.

La Feria del Libro Paraná Lee continúa este sábado 15 de agosto con una amplia programación que reúne a escritores, poetas, ilustradores y artistas en Sala Mayo del Puerto Nuevo. Desde las 10, el público podrá participar de talleres, presentaciones de libros, conversatorios y recorridos literarios.

Entre las actividades destacadas se encuentran las citas mágicas con Josefina Licitra y Pedro Mairal, el taller sobre literatura e infancias a cargo de Adriana Gómer y Diego Arellano, y la presentación de Vidas ejemplares, de Luciano Lamberti.

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La jornada también incluirá una mesa de autores entrerrianos con Matías Aldaz, Paula Galansky y Mariana Bolzán, un homenaje a Juan L. Ortiz a 130 años de su nacimiento y actividades destinadas a infancias y adolescencias.

Por la tarde se sucederán las propuestas vinculadas con la literatura y la cultura. Martín Sivak participará del conversatorio A llorar a la llorería, mientras que Diego Golombek ofrecerá El cerebro: un órgano eterno, en los umbrales de la pasión. También habrá actividades sobre memoria y dictadura, cuentos con posturas de yoga y presentaciones de autores entrerrianos.

La jornada finalizará con propuestas como la presentación de El silbido del fuego, de Belén Zavallo; el conversatorio Maniobras de la pasión, con Pedro Mairal; y la presentación de Mis primeras piezas litoraleñas, de Juan Martín Caraballo. A las 20 se realizará el After Feria en Librería Vaporeso.

Domingo con literatura, memoria y debate

El domingo 16 la programación comenzará con música itinerante y actividades desde las 10. Habrá presentaciones de libros, espacios para las infancias, recorridos y conversaciones sobre literatura, historia y políticas culturales.

Entre las propuestas se destacan la cita mágica Los secretos de López, con Tomás Downey; Entre Ríos, de tinta, de Editorial SADE; y la presentación de Vida cotidiana y Dictadura, de Rosario Badano.

También se desarrollará el debate El derecho a leer, centrado en las políticas públicas para el sector librero, y una mesa sobre poesía confesional norteamericana con Belén Zavallo y Belén Campero.

Durante la jornada se sumarán la presentación de Volver a las casas alpinas, de Alfredo Hoffman; el conversatorio La historia y su mirada del presente, con Camila Perochena; y una presentación dedicada a Juan L. Ortiz, con las obras Juanele: poetas argentinxs homenajean a Juan L. Ortiz y Juanele Mítico.

Las infancias también tendrán un espacio con un recorrido guiado por la exposición La torre de cubos, a cargo de Sole Rebelles, y las propuestas de Baúles Andariegos y Semillas de imaginación.

El lunes, cierre con autores y propuestas culturales

La última jornada de Paraná Lee será el lunes 17 de agosto y contará con una extensa agenda desde las primeras horas. Entre las actividades se encuentra la presentación de Paraná, 200 años de historia (1826-2026), de la Editorial Municipal de Paraná.

También habrá un conversatorio en torno al mate, con Carmen Cáceres, autora de Al borde de la boca. 10 intuiciones en torno al mate, y la participación de Andrea Venturini y Alexis Chauvsosky.

La literatura entrerriana tendrá presencia con la presentación de Horizonte de sucesos, de Mariana Bolzán, novela ganadora del Premio Fray Mocho, y la colección Biblioteca Juan L. Ortiz, que será presentada por Marilyn Contardi.

La programación continuará con conversaciones con Mauricio Dayub, Josefina Licitra, Martín Kohan, Tomás Downey y Carmen Cáceres, además de presentaciones de libros, mesas de escritores santafesinos, música y propuestas artísticas.

Entre las actividades finales se encuentran la presentación de Meirama. Obra reunida y la proyección de la película Una temporada en la frontera, junto con propuestas para las infancias como Río de risas, Una poeta en parolas, Baúles andariegos y Semillas de imaginación.

La Feria del Libro Paraná Lee se desarrolla en Sala Mayo del Puerto Nuevo y puede visitarse de 10 a 20. La entrada es libre y gratuita.