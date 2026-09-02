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Endometriosis: realizan conversatorio sobre visibilidad, derechos y salud pública en Paraná

La actividad sobre la Endometriosis es este jueves 3 de septiembre en el Salón de los Pasos Perdidos de la Cámara de Diputados de Entre Ríos.

2 de septiembre 2026 · 22:22hs
La actividad sobre la Endometriosis es este jueves 3 de septiembre en el Salón de los Pasos Perdidos de la Cámara de Diputados de Entre Ríos.

La actividad sobre la Endometriosis es este jueves 3 de septiembre en el Salón de los Pasos Perdidos de la Cámara de Diputados de Entre Ríos.
Endometriosis y un conversatorio sobre visibilidad

Endometriosis y un conversatorio sobre visibilidad, derechos y salud pública en Paraná.

La ciudad de Paraná será escenario este jueves 3 de septiembre de un espacio de encuentro y reflexión en torno a una problemática que afecta a muchas personas y que durante años estuvo atravesada por el desconocimiento y la falta de visibilidad: la endometriosis.

Endometriosis, y su vibilidad, derechos y salud pública

La organización Endometriosis Entre Ríos invita a toda la comunidad de Paraná y localidades cercanas a participar del conversatorio “Endometriosis: Visibilidad, derechos y salud pública”, una propuesta destinada a generar conciencia, compartir experiencias y poner en agenda la necesidad de avanzar hacia una atención sanitaria más accesible e inclusiva.

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El encuentro se desarrollará de 15 a 16.30, en el Salón de los Pasos Perdidos de la Cámara de Diputados de Entre Ríos.

La iniciativa propone abordar la endometriosis desde una mirada integral, no solamente vinculada a la salud, sino también a los derechos de las personas que atraviesan esta enfermedad, el acceso a la atención médica y la importancia de generar políticas públicas que permitan mejorar el diagnóstico, el tratamiento y el acompañamiento.

Un espacio para hablar y visibilizar

Desde la organización remarcaron la importancia de contar con espacios donde quienes atraviesan esta realidad puedan informarse, compartir sus experiencias y encontrar herramientas para enfrentar una problemática que muchas veces puede permanecer invisibilizada.

Bajo el lema “Hablar es el primer paso”, el conversatorio buscará promover el intercambio entre la comunidad y distintos actores vinculados con la temática, poniendo el foco en la construcción de una salud más justa, inclusiva y accesible.

La propuesta también apunta a fortalecer la concientización social sobre la endometriosis y a generar mayor escucha frente a las experiencias de quienes conviven con ella.

Actividad libre y gratuita

El conversatorio será de participación libre y gratuita, por lo que se invita a la comunidad a acercarse y formar parte de este espacio de diálogo.

Además, quienes no puedan asistir presencialmente tendrán la posibilidad de seguir la actividad mediante transmisión en vivo.

El encuentro representa una oportunidad para visibilizar la endometriosis, hablar sobre derechos y poner en discusión los desafíos que todavía existen en materia de salud pública, con la mirada puesta en una atención que contemple las necesidades de quienes atraviesan esta enfermedad.

endometriosis Paraná Salud pública
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