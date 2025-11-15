Uno Entre Rios | Escenario | Noche de los Museos Entrerrianos

Paraná celebró la Noche de los Museos Entrerrianos

Paraná volvió a vivir este viernes una edición de la Noche de los Museos Entrerrianos que desbordó de público y propuestas

15 de noviembre 2025 · 13:55hs
Paraná celebró la Noche de los Museos Entrerrianos

Paraná celebró la Noche de los Museos Entrerrianos
Rosario Romero

Rosario Romero, intendenta de Paraná

Paraná volvió a vivir este viernes una edición de la Noche de los Museos Entrerrianos que desbordó de público y propuestas. Durante varias horas, doce espacios municipales abrieron sus puertas para invitar a vecinos y turistas a recorrer la historia, el patrimonio y las manifestaciones artísticas que forman parte de la identidad local y provincial. Música en vivo, lecturas, exposiciones, visitas guiadas y una intervención performática en la vía pública formaron parte del circuito elegido por cientos de personas.

Paraná celebró la Noche de los Museos Entrerrianos

La jornada, organizada por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos y acompañada por distintas áreas de la Municipalidad de Paraná, incluyó al Museo de la Ciudad “César Blas Pérez Colman”, el Museo Puerto de la Memoria, el Teatro 3 de Febrero, la Biblioteca Municipal, la Biblioteca Popular, el Palacio Municipal, el Concejo Deliberante, el Salón Mariano Moreno, el Cementerio Municipal, la Plaza de Mayo, el Archivo Histórico Municipal, el Centro Cultural Juan L. Ortiz, el Ex Hotel Cransac y el Bus Turístico.

taquigrafos: un oficio historico que aun sostiene la palabra publica

Taquígrafos: un oficio histórico que aún sostiene la palabra pública

la noche de los museos: una invitacion abierta a recorrer 120 espacios entrerrianos

La Noche de los Museos: una invitación abierta a recorrer 120 espacios entrerrianos

El movimiento fue constante en cada uno de esos puntos. Familias, estudiantes, adultos mayores y visitantes de otras ciudades recorrieron los espacios, muchos de ellos por primera vez. La intendenta Rosario Romero destacó ese clima colectivo: “Cada vez viene mejor y se ha movido mucha gente. Vale este rescate cultural y artístico”, expresó al celebrar la participación de la comunidad.

Paraná celebró la Noche de los Museos Entrerrianos 2025 (2)

Desde el Concejo Deliberante, uno de los lugares más concurridos, el viceintendente David Cáceres valoró la apertura del recinto: “Tenemos una rica historia para contar, con hechos y monumentos que son parte de nuestra identidad. Es importante que estos espacios puedan mostrarse y dialogar con la comunidad”.

El subsecretario de Cultura, Joaquín Arijón, sostuvo que la ciudad tiene un rol activo en la política pública que sostiene la Noche de los Museos: “El año pasado hubo nueve espacios y hoy son once. Esto habla de una decisión concreta de apostar a la cultura”.

La directora de Museos y Patrimonio Histórico, Gisela Bahler, destacó la magnitud del movimiento social generado. “La ciudad está viviendo esta fiesta del patrimonio y de los museos. Es una noche especial donde la gente puede venir y reencontrarse con estos espacios”, remarcó.

Uno de los recorridos más convocantes fue el guiado por edificios históricos, a cargo del arquitecto Fernando Ponce. El itinerario incluyó la Plaza de Mayo, el Senado de la Confederación, la Catedral y el Palacio Municipal. “Hay personas que nunca participan de estas propuestas y la intención es que puedan conocer el valor arquitectónico y cultural de estos lugares”, explicó.

El Bus Turístico también sumó un circuito especial. Desde la Subsecretaría de Turismo, la guía Carina Caminos detalló que se realizó una visita al Complejo del Túnel Subfluvial y al Museo del Túnel, con una parada posterior en el Museo Puerto de la Memoria antes de regresar al centro. En tanto, la recreación de la histórica Farmacia del Indio volvió a sorprender a quienes se acercaron a conocer su origen. “No solo fue un edificio: acá se producían medicamentos y arriba vivía la familia. Abrió al público en 1907”, recordó Franchesco Chiodi, encargado de la actividad.

LEER MÁS: Paula, Carolina y Daniela, las mujeres detrás de Stand Up Minitah

Noche de los Museos Entrerrianos Paraná público cultura
Noticias relacionadas
lucho quinones se suma a la pena de la alem

Lucho Quiñones se suma a La Peña de la Alem

rata blanca celebra en tribus los 35 anos de magos, espadas y rosas

Rata Blanca celebra en Tribus los 35 años de "Magos, Espadas y Rosas"

parana recibira a andres calamaro en el marco de su nueva gira agenda 2025 tour

Paraná recibirá a Andrés Calamaro en el marco de su nueva gira "Agenda 2025 Tour"

Talento. Regina Ríos fue seleccionada para el programa AAB Summer 2026 en Nueva York.

Regina Ríos, sueño y esfuerzo que nacen en la danza

Ver comentarios

Lo último

Paraná celebró la Noche de los Museos Entrerrianos

Paraná celebró la Noche de los Museos Entrerrianos

Falleció Gerónimo Marsilli, el bebé de Chajarí que había recibido un trasplante de hígado

Falleció Gerónimo Marsilli, el bebé de Chajarí que había recibido un trasplante de hígado

Taquígrafos: un oficio histórico que aún sostiene la palabra pública

Taquígrafos: un oficio histórico que aún sostiene la palabra pública

Ultimo Momento
Paraná celebró la Noche de los Museos Entrerrianos

Paraná celebró la Noche de los Museos Entrerrianos

Falleció Gerónimo Marsilli, el bebé de Chajarí que había recibido un trasplante de hígado

Falleció Gerónimo Marsilli, el bebé de Chajarí que había recibido un trasplante de hígado

Taquígrafos: un oficio histórico que aún sostiene la palabra pública

Taquígrafos: un oficio histórico que aún sostiene la palabra pública

Chajarí: colisionaron un colectivo con una moto y una joven perdió la vida

Chajarí: colisionaron un colectivo con una moto y una joven perdió la vida

El horóscopo para este sábado 15 de noviembre de 2025

El horóscopo para este sábado 15 de noviembre de 2025

Policiales
Chajarí: colisionaron un colectivo con una moto y una joven perdió la vida

Chajarí: colisionaron un colectivo con una moto y una joven perdió la vida

Un hombre murió tras la picadura de una avispa en Concordia

Un hombre murió tras la picadura de una avispa en Concordia

Video: conductor se grabó a 170 km/h junto a su hijo sin cinturón de seguridad

Video: conductor se grabó a 170 km/h junto a su hijo sin cinturón de seguridad

Detuvieron al principal prófugo por el robo comando a una estación de servicio de Chajarí

Detuvieron al principal prófugo por el robo comando a una estación de servicio de Chajarí

Tres detenidos y secuestro de droga y dinero en operativos antidroga en Gualeguaychú

Tres detenidos y secuestro de droga y dinero en operativos antidroga en Gualeguaychú

Ovación
Habrá finalistas en el Torneo Oficial de Damas

Habrá finalistas en el Torneo Oficial de Damas

Aldosivi, San Martín de San Juan y Godoy Cruz se juegan la permanencia en máxima categoría

Aldosivi, San Martín de San Juan y Godoy Cruz se juegan la permanencia en máxima categoría

Lanús no se guardó nada y venció a Atlético Tucumán antes de la final de la Sudamericana

Lanús no se guardó nada y venció a Atlético Tucumán antes de la final de la Sudamericana

Sorteo Mundial 2026: fecha, horario, grupos y formato

Sorteo Mundial 2026: fecha, horario, grupos y formato

Estudiantes de Paraná avanza con su nueva cancha y proyecta el 2026

Estudiantes de Paraná avanza con su nueva cancha y proyecta el 2026

La provincia
Falleció Gerónimo Marsilli, el bebé de Chajarí que había recibido un trasplante de hígado

Falleció Gerónimo Marsilli, el bebé de Chajarí que había recibido un trasplante de hígado

Taquígrafos: un oficio histórico que aún sostiene la palabra pública

Taquígrafos: un oficio histórico que aún sostiene la palabra pública

Trabajadores gastronómicos: en Entre Ríos entre un 30% y un 40% no está registrado

Trabajadores gastronómicos: en Entre Ríos entre un 30% y un 40% no está registrado

Plan de Arbolado Urbano: la Municipalidad de Paraná realizó una nueva plantación en barrio Cuarteles

Plan de Arbolado Urbano: la Municipalidad de Paraná realizó una nueva plantación en barrio Cuarteles

Rogelio Frigerio y Daniel Scioli recorrieron el río Paraná y destacaron el potencial turístico de Entre Ríos

Rogelio Frigerio y Daniel Scioli recorrieron el río Paraná y destacaron el potencial turístico de Entre Ríos

Dejanos tu comentario