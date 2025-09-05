Paula, Carolina y Daniela, las mujeres detrás de Stand Up Minitah

Minitah, el grupo de stand up integrado por Daniela Rudel, Carolina Rossier y Paula Chilotegui, se refirió a la formación del equipo y sus futuras presentaciones

El grupo Stand Up Minitah integrado por Daniela Rudel, Carolina Rossier y Paula Chilotegui, se presentará este sábado en Parientes del Bar a las 21.30, con un show a la gorra, y el 11 de octubre en Boston Beer Pub. Lo que comenzó como un encuentro fortuito entre amigas hoy se consolidó como una propuesta que combina risas, complicidad y creatividad, y que se ha ganado un lugar destacado en la escena del humor paranaense.

Las integrantes del grupo visitaron recientemente la redacción de UNO , un encuentro que permitió conocer de cerca su historia, sus motivaciones y su mirada sobre la vida y el humor. Durante la charla, quedó claro que para ellas el stand up es un espacio de expresión y también una manera de enfrentar la vida con ligereza, de reírse de los problemas cotidianos y de encontrar en el humor una herramienta para conectar con los demás. “Nosotras disfrutamos cada segundo en el escenario y queremos contagiar eso al público”, compartieron.

La historia de Minitah comenzó en un taller de stand up a cargo de Belisario Ruiz y Nacho Koornstra, del grupo Litoral Stand Up Comedy. Si bien algunas presentaciones del taller quedaron en 2023, fue durante el verano de 2025 cuando, entre picadas y cervezas, surgió la idea de formar un grupo.

Paula recordó: “No teníamos cancha ni material, pero las chicas me empujaron”. Desde ese momento, los martes se convirtieron en su espacio creativo, donde produjeron material, definieron su estilo y planificaron cada presentación. Su debut en Arteatro, a fines de abril, superó todas sus expectativas.

“Siempre antes del show sentís que te olvidaste del material, pero cuando subís y escuchás la primera risa, algo se afloja y todo fluye”, comentó Daniela. Paula agregó: “Fue una satisfacción enorme, sentir que lo logramos, que este sueño se cumplió. Hicimos dos funciones ese fin de semana y en ambas el público respondió increíblemente”. Entre empanadas, cerveza y muchas risas, celebraron el inicio de un camino que hoy sigue creciendo.

Stand Up Minitah1

Nombre con sentido propio

El nombre del grupo, Minitah con H, también tiene su historia. Nació de un juego entre ellas en el grupo de WhatsApp y refleja la intención de ironizar sobre los estereotipos asociados a la palabra “minita”. “Podemos ser un poco minitas también, porque somos mujeres, pero no enteras. La H nos hace diferenciar”, explicó Carolina.

Además, el nombre se vincula con la estética que buscan transmitir: cuidado en la puesta en escena, detalles en la luz, la decoración y el vestuario, transformando cada función en un espectáculo integral.

Los monólogos de Minitah abarcan temáticas diversas y personales. Carolina habla de su altura, su relación con el gimnasio y situaciones cotidianas que todos reconocen, como la presión de las fotos familiares o la vida en soledad.

Daniela reflexiona sobre la maternidad, la edad y las pequeñas obsesiones del día a día, mezclando ironía y cercanía con el público. Paula aborda los cambios del cuerpo con la edad, la menopausia y consejos para reírse de las dificultades que enfrentan las mujeres al crecer. Juntas logran un equilibrio entre humor, intimidad y complicidad, conectando con distintos públicos y edades.

En cuanto al rol de las mujeres en el humor local, las tres coinciden en que todavía existen desafíos y prejuicios. “Hay un estereotipo de que las mujeres no son graciosas y que deben cumplir un estándar de belleza. Pero nosotras mostramos que podemos ser grandes, graciosas y auténticas”, reflexionaron.

Además, mencionaron que aún se exige más a las mujeres en comparación con los colegas varones. Aun así, destacan que la aceptación del público paranaense ha sido positiva y que, poco a poco, el humor femenino se consolida en la ciudad, sumando diversidad y nuevas voces a la escena local.

Stand Up Minitah FERNANDA RIVERO / UNO

Planes a futuro

Como grupo, Minitah se propone seguir creciendo con tranquilidad. “Nos gusta reunirnos, producir y presentarnos con calma, una vez al mes, cuidando la estética de cada show, desde la luz hasta los detalles de ambientación”, señaló Daniela.

Carolina sueña con explorar espacios menos convencionales, mientras Paula apunta a generar más material propio y consolidar la propuesta sin presión, disfrutando del proceso. Todas coinciden en que lo importante es disfrutar del camino y mantener la camaradería que las unió desde el inicio.

Además de la comedia, la amistad y la complicidad entre las tres es el motor que sostiene al grupo. “El grupo de WhatsApp no solo sirve para chistes o funciones, también hablamos de la vida, compartimos ideas y nos apoyamos”, contó Carolina.

Esa cercanía se refleja en el escenario, donde cada presentación es una muestra del vínculo que las une, de la creatividad que surge de la colaboración y del placer de hacer reír desde la autenticidad.

Con su humor cercano, sus temas cotidianos y su enfoque, Minitah busca hacer reír, pero también abrir un espacio para que las mujeres tengan voz en la escena del stand up local.