Pablo Millán presenta el último espectáculo del año

El artista realizará la función consumado el balotaje ya que consideró necesario un momento de espaciamiento luego de un año electoral cargado de tensiones. Además entiende que su público llegará al espectáculo distendido y acostumbrándose al nuevo gobierno. En este sentido mencionó:

“Tienen que apostar al humor, conmigo vienen distendidos acostumbrándose a lo que se viene, ya decidimos el futuro del país”. “El pueblo siempre va a estar unido en pro de salir adelante. Dando un poco de humor siento que le pongo un poco de paréntesis a tanta locura, por eso fue la idea de que fuese después de las elecciones, dije: vamos a hacerlo después así la gente se divierte”, y agregó: “Queremos divertirnos un sábado en una sala del teatro. Teatro que amo. Voy a estrenar las butacas,porque yo todavía no vi todas las butacas nuevas que tenemos en el Teatro 3 de Febrero”.

pablo millan.JPG Pablo Millán presentá su último show del año en el Teatro 3 de Febrero.

Referido al nuevo show explicó: “Es un cóctel de monólogos, tiene interacción con el público, vamos a charlar con la platea. Voy a darles todo lo que la gente quiere ver de mí. Tiene una parte emotiva al final y por supuesto tiene una crítica de cómo estamos, siempre dentro del humor, yo nunca me meto en política, hablo desde el humor. Hablo de cosas que me pasan como ciudadano y a la gente que está en la platea, nos reímos un poco de nosotros mismos, que también nos viene bien”.

El multifacético artista ya proyecta la temporada 2024 con algunos cambios, al respecto expresó: “Este es uno de los pocos veranos que no hago la producción yo del espectáculo. Esta vez estoy contratado por un espectáculo y una producción y como es la primera vez tengo todos los miedos habidos y por haber de dónde iré a parar. En una charla con el productor le digo: si tenés la foto del departamento me gustaría saber dónde voy a parar y qué sé yo y me dice: no, todo después del 20”.

“Estoy contratado por Matías Ramírez, que es un artista de la ciudad de Santa Fe con quien yo ya trabajé. Es un excelente imitador de Mamá Cora, el personaje de Gasalla. Es bailarín y él ya hizo el año pasado producción en Mar del Plata. Este año yo hice producción en Las Grutas y él me propuso ir a Mar del Plata, yo tenía previsto irme a Las Grutas nuevamente. Pero se retrasó porque no se sabía de los alquileres, el productor estaba medio reacio a volver a producir este año, entonces más val pájaro en mano que cien volando. Cerré esta propuesta de ir a Mar del Plata con dos espectáculos”.

Pablo presentará dos shows diferentes en La Feliz con la temporada 2024: “Uno se llama Transformadísimo, todo puede fallar, y el otro se llama Reyes del humor los elegidos de tu risa, eso va a ir un día cada uno. Vamos a estar de lunes a lunes en el Teatro Olympia de Mar del Plata, que queda en calle Rivadavia y Santa Fe, es un teatro que yo conozco ya que hice más de 14 temporadas ahí es como volver a mi casa. Ahí debutaremos el 26 de diciembre y hasta marzo”,concluyó.

El artista se manifestó muy optimista con el cierre de año en la ciudad e instó a acompañarlo en el Teatro, ya que el público paranaense es muy importante en su carrera artística.