Paraná será sede del III Congreso Internacional de Ciencias Forenses

Con especialistas de ocho países del mundo, se realizará en octubre la tercera edición del Congreso Internacional de Ciencias Forenses

El jefe de la Policía Científica de Entre Ríos, Ricardo Galliusi, destacó que el III Congreso Internacional de Ciencias Forenses se realizará del 14 al 16 de octubre en el Centro Provincial de Convenciones. Habrá disertantes internacionales, la Segunda Conferencia Federal de Policía Científica y una renovada Expoforense.

Por tercer año consecutivo, Paraná recibirá al III Congreso Internacional de Ciencias Forenses , un encuentro que reunirá a especialistas, investigadores, profesionales, estudiantes y representantes de fuerzas de seguridad de Argentina y del exterior. La actividad se desarrollará del 14 al 16 de octubre en el Centro Provincial de Convenciones (CPC) y tendrá como uno de sus ejes principales la capacitación y el intercambio de experiencias en materia pericial.

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El jefe de la Policía Científica de Entre Ríos, Ricardo Galliusi, explicó que esta edición tendrá una característica distintiva: será sede de la Segunda Conferencia Federal de Policía Científica, que convocará a los directores generales de las policías científicas provinciales y de las fuerzas federales de seguridad.

"Vamos a trabajar en conjunto para establecer lineamientos concretos a nivel nacional, escuchando las problemáticas de cada jurisdicción, compartiendo respuestas y experiencias exitosas que puedan ser replicadas en otras provincias", señaló en diálogo con UNO.

Galliusi remarcó además que el congreso adquirirá este año un perfil aún más internacional, con la presencia de expositores provenientes de Estados Unidos, México, España, Colombia, Chile, Paraguay y Uruguay, quienes compartirán conocimientos en distintas áreas vinculadas a la criminalística, la medicina legal y la accidentología vial.

"Queremos que quienes participen tengan la certeza de estar frente a profesionales de prestigio y trayectoria internacional", afirmó.

El funcionario recordó que las dos ediciones anteriores superaron ampliamente las expectativas, con más de 600 asistentes, al punto que las inscripciones debieron cerrarse alrededor de 40 días antes del inicio del evento debido a la capacidad disponible. Entre los objetivos del congreso también se encuentra fortalecer la formación del personal policial.

"Buscamos capacitar a nuestros efectivos para brindar un servicio pericial de mayor calidad a la Justicia y, en definitiva, ofrecer una mejor respuesta a la sociedad", sostuvo.

Abierto a estudiantes y profesionales

El congreso estará abierto al público y contará nuevamente con una importante participación del ámbito académico. En las ediciones anteriores asistieron alumnos y docentes de universidades e institutos de distintas provincias, además de delegaciones internacionales.

Según detalló Galliusi, ya existen gestiones para que vuelva a participar una universidad de Asunción, Paraguay, que el año pasado asistió con una delegación de 20 estudiantes. También destacó la presencia habitual de representantes de la Universidad del Aconcagua, el Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina y otras instituciones de formación superior vinculadas a las ciencias forenses.

Una Expoforense más grande

Otra de las novedades será la ampliación de la Expoforense, el espacio donde empresas nacionales e internacionales exhiben tecnología, equipamiento e innovaciones destinadas al trabajo pericial.

El jefe policial adelantó que habrá mayor cantidad de expositores, stands más amplios y actividades interactivas para los asistentes, incluyendo talleres y demostraciones prácticas.

Además, indicó que se encuentran avanzadas las gestiones con la empresa que posee la patente del simulador VirTra, con el objetivo de instalar un polígono virtual que permita a los participantes experimentar entrenamientos mediante simulación.

Tres jornadas de actividades

Las actividades se desarrollarán durante las jornadas del miércoles 14, jueves 15 y viernes 16 de octubre, con conferencias y capacitaciones en horario de mañana y tarde.

El jueves se realizará la Segunda Conferencia Federal de Policía Científica, mientras que el programa también incluirá una cena de camaradería para autoridades, disertantes y empresarios, además de un espacio cultural que contará con la participación de la Banda de Música de la Policía de Entre Ríos.

Investigación sobre motocicletas con ABS

Aunque este año no será expositor, Galliusi reveló que trabaja junto al área de Accidentología Vial en una investigación sobre motocicletas equipadas con sistema de frenos ABS.

El estudio consiste en realizar pruebas de frenado con distintas velocidades y condiciones de circulación utilizando unas veinte motocicletas de la Policía de Entre Ríos. El objetivo es obtener nuevos coeficientes de rozamiento que permitan perfeccionar los informes periciales elaborados en investigaciones por siniestros viales.

"Estamos en pleno trabajo de campo y esperamos que las conclusiones puedan aportar nuevas herramientas técnicas para la elaboración de pericias accidentológicas", concluyó.