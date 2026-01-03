Nogoyá vive una nueva edición de la Fiesta Provincial de la Guitarra

Durante este fin de semana, Nogoyá vivirá la 37ª Fiesta Provincial de la Guitarra, con muchos artistas entrerrianos.

La 37ª Fiesta Provincial de la Guitarra, que se realizará en la ciudad de Nogoyá los días sábado 3 y domingo 4 de enero de 2026. La presentación se llevó a cabo en la sala del Museo de Casa de Gobierno, organismo dependiente de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos.

La vicegobernadora, a cargo del Poder Ejecutivo Provincial, estuvo acompañada por la directora general de Programas y Promoción Cultural de Entre Ríos, Natalia Prado; el intendente de Nogoyá, Bernardo Schneider; el senador por el departamento, Rafael Cavagna; el titular del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), Manuel Schönhals; y la coordinadora de Cultura, Turismo y Educación del municipio de Nogoyá, Karina Clementín. El encuentro contó además con la presentación de la payadora nogoyaense, Brisa Ferreyra Weber.

Convocante

Al dialogar con los medios, la vicegobernadora Aluani agradeció la presencia y la difusión del evento, e indicó que la fiesta “ya es parte de la tradición de nuestra provincia. Se lleva a cabo con mucho esfuerzo y organización, con el objetivo que tenemos en común los nogoyaenses, que es promocionar todo lo que es parte de nuestra historia y de nuestras raíces”. Asimismo, expresó que: “La guitarra no es solamente un instrumento, es la voz de nuestra historia. Así que en ella se ve representada y se ve expuesta toda la historia de Nogoyá y de los luthiers”. En ese sentido, hizo hincapié en el trabajo de gestión provincial: “Apoyamos este tipo de eventos porque forman parte de la tradición y la cultura. Además, se fortalece la economía local, provincial y regional”.

Por su parte, la directora provincial Natalia Prado destacó que se está “dando inicio al calendario de fiestas provinciales”, y resaltó “el compromiso del gobierno provincial de promocionar y difundir cada uno de los eventos culturales de nuestra provincia”.

Finalmente, el intendente de Nogoyá, Bernardo Schneider, expresó que “es una fiesta que nos llena de orgullo a los nogoyaenses”. En ese marco, precisó detalles del evento: “Es dirigido a toda la familia, con entrada libre y gratuita. Habrá grandes talentos y músicos que nos van a estar acompañando en el predio del ferrocarril, un lugar cómodo y, por supuesto, con el recibimiento de la ciudad”.

37ª Fiesta de la Guitarra

La 37ª edición de la Fiesta Provincial de la Guitarra se realizará los días 3 y 4 de enero de 2026 en el predio del Ferrocarril de Nogoyá, con entrada libre y gratuita, y contará con la presentación de destacados artistas locales y regionales, además de la elección de la Embajadora. Disertarán:

-3 de enero: Delfina Ronchi, Por Tu Gente Nogoyá, Lucía Giménez, Valentín Obal, Ignacio Sartori, Curí Tacú, Marianela Urbani y Agrupación Santa Elena.

-4 de enero: Héctor Cardoso, Fernanda Roselli, Itahí, Ricardo López Jordán, Lauro y Marga, Marcos Pereyra y Sangre Chamecera.