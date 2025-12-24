Las fiestas provinciales de Entre Ríos en enero de 2026

A lo largo y ancho de Entre Ríos, distintas localidades recibirán fiestas provinciales y nacionales que forman parte del calendario cultural del verano

Enero volverá a encontrar a Entre Ríos atravesada por sus celebraciones populares. A lo largo y ancho de la provincia, distintas localidades recibirán fiestas provinciales y nacionales que ofrecen música, tradiciones y gastronomía, y que forman parte del calendario cultural del verano entrerriano.

La temporada se abrirá en Federación , donde del 8 al 11 de enero se realizará una nueva edición de la Fiesta Nacional del Lago . La propuesta, una de las más convocantes de la costa del Uruguay, incluirá espectáculos musicales, actividades deportivas y opciones recreativas vinculadas al lago de Salto Grande.

En esos mismos días, Diamante concentrará la atención con el Festival Nacional de Jineteada y Folclore, que se extenderá del 8 al 12 de enero. El evento reúne montas, destrezas criollas y una programación artística ligada al folclore y la música popular argentina.

También durante ese fin de semana, del 9 al 11 de enero, San José llevará adelante la Fiesta del Campamentista, con actividades al aire libre, feria y propuestas culturales pensadas para vecinos y visitantes.

La agenda continuará en Concepción del Uruguay, donde del 14 al 18 de enero se desarrollará la Fiesta Nacional de la Playa de Río, uno de los eventos centrales del verano, con shows musicales y actividades recreativas en el balneario.

Por su parte, Santa Ana celebrará del 16 al 18 de enero la Fiesta Nacional de la Sandía, una propuesta que pone en valor la producción regional y que suma espectáculos, gastronomía y actividades para todo público.

Hacia el cierre del mes, Urdinarrain albergará del 28 al 31 de enero la Fiesta Provincial del Caballo, con competencias, propuestas tradicionales y una grilla artística vinculada al mundo ecuestre.

Finalmente, Sauce de Luna celebrará la Fiesta Provincial del Pan Casero, prevista del 29 de enero al 1° de febrero, una celebración que destaca los saberes culinarios y la identidad local.

Además de estas fiestas, enero suele incluir otras celebraciones de carácter provincial o de fuerte arraigo regional, como la Fiesta Provincial de la Guitarra en Nogoyá, la Fiesta Provincial de la Chamarrita en Santa Elena, la Fiesta del Inmigrante en Villa del Rosario y la Fiesta Provincial del Cordero en San Jaime de la Frontera, cuyas fechas se confirman cada temporada.