Noche franco–entrerriana: cine y teatro con Olivier Pascalin

La Asociación Francesa Entrerriana organiza una velada especial que reunirá cine, debate y teatro en la Casa de la Cultura de Paraná. La cita será el jueves 11 de septiembre, desde las 19.30, con la presencia del médico, escritor y artista francés Olivier Pascalin, figura multifacética que combina la literatura, la medicina alternativa y la creación escénica.

La programación comenzará a las 20 con la proyección de cuatro cortometrajes dirigidos por Pascalin: El ascensor, Memorias de la Rosa, Pinceladas de Libertad y El final. Tras la función se abrirá un debate con el realizador y algunos de los intérpretes, donde el público podrá conocer detalles del proceso creativo y reflexionar sobre las temáticas abordadas.

A las 22 será el turno del estreno teatral de “Al borde del abismo”, una comedia de salón que transporta al esplendor y las contradicciones de la Francia del Segundo Imperio. En un lujoso salón parisino, personajes históricos como Louis Pasteur, Édouard Manet y Juan Bautista Alberdi se cruzan con Napoleón III y la emperatriz Eugenia en un duelo de ingenio que pone en juego política, arte y poder.

Las entradas tienen un valor de $12.000 en puerta; jubilados y estudiantes de teatro, $10.000. De manera anticipada, los valores son de $10.000 y $8.000 respectivamente. Las reservas pueden realizarse al WhatsApp 343 698-7315.