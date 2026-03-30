Nito Artaza y Miguel Ángel Cherutti presentan "Toy de Gira" en Paraná

Los humoristas Nito Artaza y Miguel Ángel Cherutti se presentarán en Paraná con "Toy de Gira", un espectáculo que marca su reencuentro en escena

Los humoristas Nito Artaza y Miguel Ángel Cherutti se presentarán en Paraná con Toy de Gira, un espectáculo que marca su reencuentro en escena tras años de caminos separados.

La función será el domingo 19 de abril a las 21 en el Teatro 3 de Febrero. Las entradas están a la venta a través de Gradatickets y en la boletería del teatro, con opciones de financiación en cuotas sin interés con Banco Entre Ríos y Banco Santa Fe.

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La propuesta combina humor, imitaciones y monólogos en un formato dinámico que recorre momentos destacados de la trayectoria de ambos artistas. Con una historia compartida que superó los 3 millones de espectadores en todo el país, el espectáculo recupera el espíritu de la revista y apuesta a una relación directa con el público.

Artaza presenta monólogos centrados en la actualidad, mientras que Cherutti despliega su repertorio de voces y personajes, con interpretaciones ligadas a figuras de la música y el espectáculo.