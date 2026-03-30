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Nito Artaza y Miguel Ángel Cherutti presentan "Toy de Gira" en Paraná

Los humoristas Nito Artaza y Miguel Ángel Cherutti se presentarán en Paraná con "Toy de Gira", un espectáculo que marca su reencuentro en escena

30 de marzo 2026 · 12:51hs
Nito Artaza y Miguel Ángel Cherutti presentan Toy de Gira en Paraná

Los humoristas Nito Artaza y Miguel Ángel Cherutti se presentarán en Paraná con Toy de Gira, un espectáculo que marca su reencuentro en escena tras años de caminos separados.

Nito Artaza y Miguel Ángel Cherutti llegan a Paraná con “Toy de Gira”

La función será el domingo 19 de abril a las 21 en el Teatro 3 de Febrero. Las entradas están a la venta a través de Gradatickets y en la boletería del teatro, con opciones de financiación en cuotas sin interés con Banco Entre Ríos y Banco Santa Fe.

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La propuesta combina humor, imitaciones y monólogos en un formato dinámico que recorre momentos destacados de la trayectoria de ambos artistas. Con una historia compartida que superó los 3 millones de espectadores en todo el país, el espectáculo recupera el espíritu de la revista y apuesta a una relación directa con el público.

Artaza presenta monólogos centrados en la actualidad, mientras que Cherutti despliega su repertorio de voces y personajes, con interpretaciones ligadas a figuras de la música y el espectáculo.

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Nito Artaza Miguel Ángel Cherutti Paraná comedia
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