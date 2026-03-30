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Van Gogh, 173 años después: el artista que redefinió la pintura occidental

La obra de Van Gogh, incomprendida en vida, se transformó con el tiempo en un punto de referencia ineludible para la pintura moderna

Fernanda Rivero

Por Fernanda Rivero

30 de marzo 2026 · 08:36hs
Van Gogh: una década de producción intensa que marcó la historia

Van Gogh: una década de producción intensa que marcó la historia
El dormitorio en Arlés

El dormitorio en Arlés, 1888
La noche estrellada

La noche estrellada, 1889

Hoy se cumplen 173 años del nacimiento de Vincent Van Gogh, una de las figuras centrales de la historia del arte occidental. Su obra, incomprendida durante su vida, se transformó con el tiempo en un punto de referencia ineludible para la pintura moderna.

Van Gogh: una década de producción intensa que marcó la historia

Van Gogh nació en 1853 en Zundert, un pequeño pueblo de los Países Bajos. Hijo de un pastor protestante, transitó una juventud marcada por la inestabilidad laboral y una búsqueda constante de sentido. Antes de dedicarse plenamente al arte, trabajó como marchante, maestro y predicador, experiencias que dejaron huella en su mirada sobre el mundo y en la dimensión humana de su obra.

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Su decisión de convertirse en artista llegó recién a los 27 años. A partir de entonces, desarrolló una producción intensa en un período relativamente breve: en apenas una década realizó más de 2.000 obras, entre pinturas y dibujos. En ese recorrido, su estilo evolucionó desde tonos oscuros y escenas de la vida campesina (como en Los comedores de patatas) hacia una paleta luminosa y vibrante, influida por su paso por París y el contacto con las vanguardias de la época.

El traslado al sur de Francia, especialmente a Arlés, marcó uno de los momentos más fértiles de su producción. Allí pintó algunas de sus obras más reconocidas, como La noche estrellada, Los girasoles y El dormitorio en Arlés. Su trabajo se caracterizó por el uso expresivo del color, pinceladas intensas y una búsqueda constante por traducir emociones en imágenes.

El dormitorio en Arlés, Van Gogh

En ese período también se intensificaron sus conflictos personales. La convivencia con Paul Gauguin derivó en una crisis que culminó en el célebre episodio en el que Van Gogh se mutiló parte de la oreja. A partir de entonces, atravesó internaciones en instituciones psiquiátricas, sin abandonar su producción artística.

La relación con su hermano Theo van Gogh fue un sostén clave a lo largo de su vida. A través de una extensa correspondencia, ambos construyeron un diálogo que hoy constituye una fuente fundamental para comprender su pensamiento, sus inquietudes y su proceso creativo.

Van Gogh murió en 1890, a los 37 años, en Auvers-sur-Oise. Durante su vida vendió muy pocas obras y no alcanzó reconocimiento público. Sin embargo, en las décadas posteriores, su pintura comenzó a ser valorada por su potencia expresiva y su capacidad de anticipar movimientos como el expresionismo.

Hoy, su legado ocupa un lugar central en museos y colecciones de todo el mundo. Su figura también se proyecta más allá del ámbito artístico, asociada a la idea del creador que persiste en su búsqueda, incluso en condiciones adversas.

La noche estrellada, Van Gogh

Talento y vigencia

A 173 años de su nacimiento, la obra de Vincent van Gogh continúa generando nuevas lecturas y convocando a públicos diversos. Su pintura, atravesada por la intensidad emocional y la observación del entorno, mantiene vigencia y confirma su lugar como uno de los artistas más influyentes de la historia. En la actualidad, sus cuadros integran las colecciones de instituciones como el Museo Van Gogh y el Museo de Orsay, y forman parte de exposiciones que siguen atrayendo a millones de visitantes cada año. Esa presencia sostenida en el circuito internacional refuerza el interés por su obra y permite revisar, desde nuevas miradas, una producción que no perdió intensidad ni capacidad de interpelar al público.

A la par de ese reconocimiento institucional, su figura se instaló también en la cultura popular, con reproducciones, libros, películas y experiencias inmersivas que acercan su universo a nuevas generaciones. Lejos de diluir su significado, estas formas de circulación amplían el alcance de su trabajo y reafirman el vínculo entre arte y vida cotidiana.

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