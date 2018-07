Múltiples actividades culturales y recreativas en Paraná

Cine Rex Paraná

Sala 1: "Hotel Transilvanya 3" (3D/cast) todos los días a las 15, 17 y 19; "12 horas para sobrevivir: El inicio" todos los días a las 21 (cast) y 23 (subt). Sala 2: "Los Increíbles 2" (3D/cast) todos los días a las 15.30 y 18; "Rascacielos" (3D/cast), todos los días a las 20.30 y 22.50. En Monte Caseros 266. Con la tarjeta Beneficios UNO, dos por uno en entradas de miércoles a lunes.





pelicula 1.jpg Película. Hotel Transilvanya 3





Cine Círculo

Sala 1: "Los Increíbles 2" (cast/3D) todos los días a las 10, 12.30 y 15; "Jurassic World: el reino caído" (3D/cast), todos los días a las 22; "Re Loca" (cast) todos los días a las 20; "Bañeros 5: lentos y desastrosos" (cast) todos los días a las 17.30 . Sala 3: "Rascacielos" (3D/cast), todos los días a las 20.10 y 22.40; "Hotel Transilvanya 3" (cast/3D), todos los días a las 10, 12, 14, 16 y 18. En Andrés Pazos 339.





increibles.jpg Película. Los Increíbles 2





Cinemark Santa Fe

Salas 2D: "Hotel Transilvanya 3"; "Bañeros 5"; "12 horas para sobrevivir: El inicio"; "Re Loca"; "Ant Man and the Wasp"; "Jurassic World: el reino caído". Salas 3D: "Hotel Transilvanya 3"; "Rascacielos"; "Ant Man and the Wasp"; "Jurassic World: el reino caído"; "Los Increíbles 2". En Shopping La Ribera, Santa Fe. Con la tarjeta Beneficios UNO, dos por uno en entradas.





bañeros 1.jpg





TEATRO





FEI 2018

Del 9 al 21 de julio, tendrá lugar la edición 2018 del Festival de Espectáculos Infantiles - FEI Paraná. Se desarrollará todos los días a las 16 en el Teatro 3 de Febrero y a las 17.30 en el Centro Cultural Juan L. Ortiz. Además, en la Feria de Emprendedores del Puerto Nuevo a las 12, 15 y 17 horas. Con la tarjeta Beneficios UNO, llevate una entrada gratis.





fei 1.jpg Vacaciones. Recomendado para niños entre los 2 y los 5 años, se llevará a cabo todos los días a las 15 hs en el Centro Cultural Juan L. Ortiz. Foto: FEI 2018

fei 1.jpg





¿Qué fue de la milonguita?

Este jueves 12 de julio el Teatro 3 de Febrero se volverá a convertir en una milonga con ¿Qué fue de La Milonguita?, una teatralización tanguera que conjuga música, baile y teatro., bajo la dirección de Saúl Cuello y Pablo Zoquini. La cita será a las 21.





tango.jpg Pasión tanguera. El tango no es solo música, es danza, es cultura, una filosofía y también es sentimiento, explicaron desde la organización. Gentileza: Producción Qué fue de la Milonguita





El innombrable

Después de cinco funciones agotadas en Capital Federal, Angie y Vir Sammartino vuelven al escenario con su show de humor para demostrar que "Todos tenemos un Innombrable" y atravesamos las mismas cinco etapas del amor no correspondido. El 13 de julio, a las 21,30. En La Hendija (Gualeguaychú 171, Paraná)









Delirio, risas y brillantes

El cómico paranaense, Pablo Millán, presenta su nuevo espectáculo, "Delirio, risas y brillantes" un show cómico musical que fue éxito en Mar del Plata, nominado al premio "Estrella de Mar". Lo acompaña el actor transformista, Diego Moyano. Será el domingo 22, a las 20, en el Teatro 3 de Febrero. Entradas en venta en la boletería del Teatro. Con la tarjeta Beneficios UNO, tenés una entrada gratis.









MÚSICA





Aitué, tierra amada

Este jueves 12 de junio, a las 21, la cantante chilena residente en Paraná, Ana Contreras, presenta "Aitué, Tierra Amada" su primer disco solista. En esta propuesta Ana recorre casi por completo sus composiciones basadas en géneros del folclore latimoamericano, con toques de Víctor Jara y Violeta Parra. Músicos invitados: Luis Barbiero, Celina Federik, Martín Aquilini, Cristian Bibel, Diego Sánchez , Javier Rivero y Ayrton Dos Anjos En La Vieja Usina (Gregoria Matorras 861, Paraná)





ana.jpg Música. Lanzamiento Disco Aitue ,Tierra Amada de Ana Contreras





Raúl Barboza

Raúl Barboza, el legendario acordeonista que difundió el chamamé a nivel mundial vuelve a Paraná en el marco de su gira por el país para celebrar sus 80 años de vida. Lo hará junto a grandes músicos: Nardo González en guitarra, Roy Valenzuela en contrabajo y como percusionista invitado Marcos Villalba. Se presentará el viernes 3 de agosto, a las 21, en el Teatro Municipal 3 de Febrero. Organiza: Alternativa Musical Argentina. Entradas en venta en la boletería del Teatro. Con la tarjeta Beneficios UNO, tenés una entrada gratis.





FERIAS

Puesto de Artesanías

Gran barata en el Puesto 8 de la Feria de Salta y Nogoyá, en Paraná. Los sábados y domingos de julio, de 9 a 13, se venderán obras de arte y cerámicas de los maestros artesanos Mario Armándola y Moncho David a precios que varían entre los 10 y 50 pesos.









LIBROS

La bondad de los extraños

El viernes 27, a las 20, Ferny Kosiak presenta "La bondad de los extraños", su texto teatral ganador del Premio Fray Mocho 2017. La cita es en el auditorio Walter Heinze de la Escuela de Música, Danza y Teatro "Prof. Constancio Carminio". En Italia 61, de Paraná.





libro.jpg Libros. Presentación de la bondad de los extraños de Ferny Kosiak