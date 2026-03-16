Racing venció a Estudiantes de Río Cuarto y está en zona de playoffs

Con dos goles de Maravilla Martínez, Racing Club extendió su invicto ante uno de los peores equipos del certamen de Primera.

Racing superó 2-0 a Estudiantes de Río Cuarto en el Estadio Presidente Perón de Avellaneda por la undécima fecha del Torneo Apertura. El equipo dirigido por Gustavo Costas logró extender su racha de seis partidos sin derrotas y reforzó su posición entre los clasificados a la fase final.

La Academia tomó la iniciativa en el inicio y generó chances para abrir el marcador como el cabezazo de Franco Pardo que exigió al arquero Agustín Lastra y otro de Adrián Martínez que se estrelló en el palo.

En el inicio del complemento el elenco local se puso en ventaja luego de una linda combinación entre el propio Martínez y Santiago Solari, en la que éste se la devolvió a Maravilla, quien con un toque de primera abrió el marcador.

El conjunto de Avellaneda fue más y justificó su triunfo. Incluso dispuso de chances para poder ampliar su ventaja, que terminó consiguiendo en el epílogo con otro tanto de Martínez, luego de un gran pase de su homónimo Adrián Fernández y una buena definición del delantero.

El compromiso marcó además el primer cruce oficial en la historia entre ambas instituciones, al tiempo que Estudiantes llegó en medio de una profunda crisis de resultados y con entrenador interino.

Con esta victoria, Racing es sexto en la Zona B con 15 puntos y queda a 5 del líder Independiente Rivadavia de Mendoza. Mientras que el elenco cordobés no puede salir del fondo.

Lo que sigue para Racing e Estudiantes de Río Cuarto

En la próxima fecha Racing visitará a Belgrano el sábado desde las 22.15. Mientras que Estudiantes de Río Cuarto recibirá a River Plate, el domingo a partir de las 17.45.