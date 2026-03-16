Uno Entre Rios | Ovación | Racing

Racing venció a Estudiantes de Río Cuarto y está en zona de playoffs

Con dos goles de Maravilla Martínez, Racing Club extendió su invicto ante uno de los peores equipos del certamen de Primera.

16 de marzo 2026 · 22:12hs
Racing ganó ante su gente.

Prensa Racing.

Racing ganó ante su gente.

Racing superó 2-0 a Estudiantes de Río Cuarto en el Estadio Presidente Perón de Avellaneda por la undécima fecha del Torneo Apertura. El equipo dirigido por Gustavo Costas logró extender su racha de seis partidos sin derrotas y reforzó su posición entre los clasificados a la fase final.

La Academia tomó la iniciativa en el inicio y generó chances para abrir el marcador como el cabezazo de Franco Pardo que exigió al arquero Agustín Lastra y otro de Adrián Martínez que se estrelló en el palo.

Sarmiento y Racing jugaron en Junín.

Racing aguantó con diez y empató en su visita a Sarmiento

El jugador de Racing estará entre seis y ocho meses afuera de los campos de juego.

Buenas noticias para Racing: Valentín Carboni fue operado con éxito

En el inicio del complemento el elenco local se puso en ventaja luego de una linda combinación entre el propio Martínez y Santiago Solari, en la que éste se la devolvió a Maravilla, quien con un toque de primera abrió el marcador.

El conjunto de Avellaneda fue más y justificó su triunfo. Incluso dispuso de chances para poder ampliar su ventaja, que terminó consiguiendo en el epílogo con otro tanto de Martínez, luego de un gran pase de su homónimo Adrián Fernández y una buena definición del delantero.

El compromiso marcó además el primer cruce oficial en la historia entre ambas instituciones, al tiempo que Estudiantes llegó en medio de una profunda crisis de resultados y con entrenador interino.

Con esta victoria, Racing es sexto en la Zona B con 15 puntos y queda a 5 del líder Independiente Rivadavia de Mendoza. Mientras que el elenco cordobés no puede salir del fondo.

Lo que sigue para Racing e Estudiantes de Río Cuarto

En la próxima fecha Racing visitará a Belgrano el sábado desde las 22.15. Mientras que Estudiantes de Río Cuarto recibirá a River Plate, el domingo a partir de las 17.45.

Racing Estudiantes Río Cuarto Academia Gustavo Costas
Noticias relacionadas
Sionista conquistó la victoria en los dos juegos que disputó por la Liga Federal 2026.

Sionista debutó como local en la Liga Federal con una categórica victoria

Candela Cerrone en la llegada en Malvinas.

Candela Cerrone ganó el maratón en Malvinas y generó repercusión mundial

Sebastián Battaglia adelantó que se alejará de la conducción técnica.

Sebastián Battaglia anunció que se involucrará en la política de Boca

Independiente perdió en Córdoba

Independiente volvió a perder y le dio vida a Instituto en el Torneo Apertura

Ver comentarios

Lo último

Sionista debutó como local en la Liga Federal con una categórica victoria

Sionista debutó como local en la Liga Federal con una categórica victoria

Puente Victoria - Rosario: piden transitar con precaución por obras

Puente Victoria - Rosario: piden transitar con precaución por obras

Candela Cerrone ganó el maratón en Malvinas y generó repercusión mundial

Candela Cerrone ganó el maratón en Malvinas y generó repercusión mundial

Ultimo Momento
Sionista debutó como local en la Liga Federal con una categórica victoria

Sionista debutó como local en la Liga Federal con una categórica victoria

Puente Victoria - Rosario: piden transitar con precaución por obras

Puente Victoria - Rosario: piden transitar con precaución por obras

Candela Cerrone ganó el maratón en Malvinas y generó repercusión mundial

Candela Cerrone ganó el maratón en Malvinas y generó repercusión mundial

Sebastián Battaglia anunció que se involucrará en la política de Boca

Sebastián Battaglia anunció que se involucrará en la política de Boca

Leonardo Airaldi declara ante la Justicia Federal de Paraná

Leonardo Airaldi declara ante la Justicia Federal de Paraná

Policiales
Leonardo Airaldi declara ante la Justicia Federal de Paraná

Leonardo Airaldi declara ante la Justicia Federal de Paraná

Incendio en una vivienda del barrio Gaucho Rivero de Paraná

Incendio en una vivienda del barrio Gaucho Rivero de Paraná

Colonia Alemana: un hombre se descompuso y falleció mientras cosechaba

Colonia Alemana: un hombre se descompuso y falleció mientras cosechaba

Este martes continuará el juicio a Leonardo Airaldi y se espera su declaración

Este martes continuará el juicio a Leonardo Airaldi y se espera su declaración

Concordia: adolescente denuncia agresión policial tras chocar con una camioneta

Concordia: adolescente denuncia agresión policial tras chocar con una camioneta

Ovación
Sionista debutó como local en la Liga Federal con una categórica victoria

Sionista debutó como local en la Liga Federal con una categórica victoria

Candela Cerrone ganó el maratón en Malvinas y generó repercusión mundial

Candela Cerrone ganó el maratón en Malvinas y generó repercusión mundial

Independiente volvió a perder y le dio vida a Instituto en el Torneo Apertura

Independiente volvió a perder y le dio vida a Instituto en el Torneo Apertura

El vialense Aarón Torres fue oficializado en Boca: el sueño de un arquero de 13 años que se hizo realidad

El vialense Aarón Torres fue oficializado en Boca: el sueño de un arquero de 13 años que se hizo realidad

Estudiantes recordó la construcción de su gimnasio cubierto en la sede del Parque Urquiza

Estudiantes recordó la construcción de su gimnasio cubierto en la sede del Parque Urquiza

La provincia
Puente Victoria - Rosario: piden transitar con precaución por obras

Puente Victoria - Rosario: piden transitar con precaución por obras

Restauran el histórico reloj de la Municipalidad de Paraná y el pulso de la ciudad recupera su ritmo

Restauran el histórico reloj de la Municipalidad de Paraná y el pulso de la ciudad recupera su ritmo

Frigerio ratificó que Entre Ríos recurrirá a la Justicia internacional si avanza la refinería frente a Colón

Frigerio ratificó que Entre Ríos recurrirá a la Justicia internacional si avanza la refinería frente a Colón

SMN: renovaron la alerta amarilla por tormentas para Entre Ríos

SMN: renovaron la alerta amarilla por tormentas para Entre Ríos

La Rectoría del CEF N° 1 Evita aclaró la situación en las inscripciones de adultos mayores

La Rectoría del CEF N° 1 "Evita" aclaró la situación en las inscripciones de adultos mayores

Dejanos tu comentario