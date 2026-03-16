Enojo y hasta cuatro horas de fila para anotarse en actividades de adultos mayores en Paraná.

La Escuela Hogar de Paraná ofrece actividades gratuitas para personas mayores orientadas al envejecimiento activo, la recreación y la socialización . Incluyen propuestas educativas orientadas a la actividad física y la salud, como teatro y pintura, deportes como newcom, yoga y tejo, espacios de estimulación cognitiva y actividades en el agua.

Sin embargo, en cada período de inscripción se repite una escena que genera críticas entre los asistentes: largas filas y horas de espera para anotarse. Un video registrado durante la jornada muestra la extensa fila que se forma año tras año (y en algunos casos hasta dos veces al año) para acceder a estas actividades.

Hasta cuatro horas de espera: caos en la inscripción de talleres para jubilados en Paraná

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Una jubilada que se encontraba en el lugar relató a UNO: "Esta es la fila que se hace año a año, y a veces dos veces al año, para las actividades de los adultos en la Escuela Hogar. En una provincia donde se habla mucho de la virtualidad, los adultos mayores (y adultos en general) tienen que hacer filas de prácticamente dos horas para que los atiendan".

La mujer agregó que la espera puede extenderse aún más: "Imaginate que empezaron a atender a las 8 y hubo personas que estuvieron cuatro horas haciendo fila". También cuestionó el contraste entre el discurso oficial sobre la modernización del Estado y lo que ocurre en la práctica: "Cuando la provincia dice que está todo dentro de un sistema y que la gente ya no tiene que hacer largas colas o perder tanto tiempo, la realidad muestra que eso sigue siendo algo muy viejo".

Otra adulta mayor coincidió en que la situación es caótica, especialmente para quienes ya son alumnos regulares: "Es un desastre, ya estamos anotadas, somos alumnos regulares. ¿Por qué no agarran y dicen: 'que se vuelvan a reinscribir y se acomodan los datos, se arreglan si alguna cambió de dirección o teléfono'? Mayormente nosotros, las personas mayores, ya no cambiamos de teléfono ni de domicilio", señaló. Y agregó: "La otra vez estuve hasta la una de la tarde, por eso dije mejor me voy temprano, pero un desastre. Me parece que está medio mal el sistema".

Para muchos de los asistentes, la escena se repite cada año: largas filas y varias horas de espera para poder acceder a actividades que buscan mejorar su calidad de vida.