"Momentos", el libro de Noelia González con una impronta artesanal

Momentos es un libro que está divido en tres partes: la primera y segunda incluyen poemas y reflexiones.

En ese sentido, en una primera instancia la voz narradora es adolescente, donde a través de lo escrito puede plasmar lo que le va pasando y su contraste con la realidad. La lectura pareciera ser más a modo de rima.

La segunda parte intenta mostrar el pasaje a la adultez de esa adolescente, que, si bien sigue contrastando y aprendiendo, se puede ver que los escritos son más complejizados y reelaborados.

En tanto que en la última sección hay historias breves, la cuales abordan temas como suicidio, amor, deseo, identidad de género, pérdida de un ser, entre otros.

La autora de la obra dialogó con Escenario y brindó detalles de lo que fue el proceso de trabajo junto a Don Gato.

“A principios de 2021 tenía ganas de armar un PDF con todo lo que venía escribiendo y que habitualmente lo compartía en Instagram o quedaban en mi celular. Después fui a la presentación del libro En mis palabras estas de Federico Di Sante donde relató el paso a paso de publicar su libro con Don Gato y en enero de 2022 me decidí y emprendí el mismo recorrido”.

Paulatinamente, González se fue interiorizando en las etapas que conlleva editar un libro y de las instancias de corrección y armado.

“Elegí trabajar con Don Gato porque sus trabajos son artesanales, lo cual incluye desde imprimir, recortar, y coser uno a uno. Nos reunimos de manera presencial donde me sugirieron el formato que quedaría más adecuado, y luego de dos bosquejos definimos el material final, cuya impresión se está llevando a cabo, ya que hice un pedido por demanda (septiembre – octubre)”, sostuvo.

En este proyecto también realizó su aporte Janet Medina, una compañera de trabajo y amiga de la autora del libro, quien luego de leer la producción, diseñó la tapa y los dibujos del interior.

Escritura

Tras ser consultaba sobre la escritura y el registro que ha tomado, González precisó: “Siempre me aboqué más a la poesía y a la reflexión pero el año pasado empecé a pensar historias para correrme un poco desde la escritura tan sentida que venía teniendo”. a ello, se le sumó además que la escritora realizó un curso a principios de este año referido a estilos y maneras de escritura, lo cual la ayudó a tener una mayor orientación en lo que es el armado.

La autora comentó que desde chica se inclinó a la escritura como una manera de descarga de sentimientos que no lograba expresar y lo plasmaba en poesías, reflexiones, y relatos breves, con el afán de buscarle un sentido a lo que parecía no tenerlo. “El poder releer los escritos y darle el toque estético fue el canal para poder mostrarlo, compartirlo, hizo que haya una separación del sentimiento inicial y abra la posibilidad a que otro pueda identificarse con lo que lee”, manifestó.

En otro momento del diálogo, la escritora resaltó que el momento más desafiante para ella fue cuando tuvo en sus manos la primera copia y se la prestó a otra persona para que la lea. “Ineludiblemente, es un modo de exponerme, y lo positivo es que la gente por ahí me expresaba que se identificaba en alguna historia o poesía”, destacó.

González estudia la Licenciatura en Psicología y trabaja en un call center de cobranzas. No obstante, la escritura es una importante actividad de ocio y de descarga emocional, donde logra expresar sus sentimientos e ideas.

Concretar un anhelo

Para finalizar, la autora remarcó: “Lo que quiero destacar es que si bien me costó animarme, encontré que registrar una producción de manera física no es tan difícil. Yo pensaba que de esto sólo podían encargarse las editoriales y me encontré con que hay otros modos en que se puede hacer, como la vía que tomé yo. No es inalcanzable en definitiva”.

Próximamente, Momentos se presentará formalmente en Paraná con fecha a definir.