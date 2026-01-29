Lalo Mir encabezó la primera noche de CUAC! en el Patito Sirirí

Uno Entre Rios | Escenario | Lalo Mir

29 de enero 2026 · 13:42hs
El ciclo CUAC! Cultura Activa Verano tuvo un inicio con fuerte acompañamiento del público este miércoles en el Mirador Tec, en la Plaza del Patito Sirirí, en Paraná. La primera noche reunió a Lalo Mir, especialistas invitados y una programación de artistas locales, en una propuesta que tuvo pensamiento crítico, música y gastronomía, con entrada libre y gratuita.

Familias, grupos de amigos y parejas se acomodaron con reposeras y lonas sobre la barranca, de cara al escenario y al río.

El eje del encuentro fue la charla “El futuro de lo humano”, que propuso un debate abierto sobre los alcances y los desafíos de la inteligencia artificial. A lo largo del panel, surgieron preguntas sobre si estas tecnologías vienen a reemplazar a las personas, si funcionan como herramientas útiles o qué lugar ocupan en la vida cotidiana. El intercambio generó intervenciones constantes y dejó en evidencia el interés del público por una temática que atraviesa el presente.

De la conversación participaron Patricia Fontelles, Walter Lahupan, Pablo Aceñolaza y Marcelo Mannucci, mientras que la conducción estuvo a cargo de Lalo Mir, quien valoró la posibilidad de compartir una experiencia colectiva pensada para escuchar, pensar y disfrutar de artistas en vivo. También agradeció la invitación y la respuesta del público, e invitó a sumarse al próximo encuentro.

La programación musical contó con las presentaciones de Mística de Río, Los Merlo, Ash y Yunta Mambo, que acompañaron la propuesta con distintos momentos sonoros. Tras la charla y las intervenciones artísticas, el espacio frente al escenario se transformó en una pista improvisada, con baile y encuentros espontáneos entre quienes se acercaron a vivir la noche.

El secretario de Cultura de Entre Ríos, Julián Stoppello, destacó “la posibilidad de compartir un ciclo que tiene una gran repercusión en el público y es parte de nuestra agenda de verano, que sirve para debatir ideas y poner en valor nuestra cultura”. Además, señaló que “el sentido de nuestra gestión, siguiendo el rumbo que marca el ministro de Gobierno, Manuel Troncoso, es desarrollar una agenda de calidad, con participación de la gente y de nuestros artistas”.

Juan, que llegó desde Santa Fe junto a su familia, dijo: “Nos pareció una idea muy buena, pasamos una hermosa noche con música, charla y cosas ricas para comer”.

Al cierre de la jornada, Lalo Mir se quedó conversando con el público y se sacó fotos con todas las personas que se acercaron a saludarlo, entre abrazos y agradecimientos, en un gesto que terminó de sellar una noche marcada por la cercanía y el encuentro.

La segunda fecha del ciclo será el 11 de febrero, nuevamente en el Mirador Tec. CUAC! Cultura Activa Verano forma parte de la agenda que la Secretaría de Cultura de Entre Ríos desarrolla durante la temporada estival en distintas localidades de la provincia.

