"Mike y sus Compas... el último diamante" llega al Teatro

"Los espectadores podrán subirse a esta magnífica aventura llena de risas, emoción, canciones y diversión sin frenos, en la cual, los chicos protegerán el último diamante. Así, sabrán que no hay nada más fuerte y valioso que el poder de la amistad, la familia y el amor", prometen sus hacedores.

Historia

El espectáculo infantil tiene una historia bastante peculiar, asombrosa y divertida. Una tarde como cualquiera, en la vida de Roberta, una chica muy divertida, carismática y bondadosa, iba de regreso a su casa. Cuando escucha una explosión que la hace acercarse a ver que estaba sucediendo. Al observar detenidamente la situación, se encuentra con un perro abandonado, y tras no saber muy bien cómo reaccionar, finalmente decide rescatarlo y llevarlo a su casa, tal vez porque en el fondo sentía que el que aparentemente solo parecía un simple perro amarillo, en realidad guardaba un gran misterio.

Cuando Roberta lleva a este perro a su casa, se topa con que su novio, Trollino, no está muy convencido con la idea de tener un perro, ya que es alguien más bien frío y muy enfocado en su trabajo.

No pasó mucho tiempo para que ambos, Trollino y Roberta, se dieran cuenta de que este perro realmente era un ser especial, ya que tiene la capacidad de hablar, y además tiene poderes.

Tras el pasar de los días, este adorable perrito va haciéndose lugar en el corazón de ellos y sus amigos, incluso logrando ablandar el duro corazón de Trollino, volviéndose así amigos inseparables.

En paralelo, descubriremos que este perrito travieso, en realidad posee el último diamante legendario, el cual no les será nada fácil poder conservar, ya que no faltaran los obstáculos para que no lo puedan seguir teniendo.

Las entradas están en venta en Boletería del teatro y Ticketway y los precios son: Platea y Palcos bajos: $3.000; Palcos altos: $2.500; Tertulia: $2.000.