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Liga Federal: Último acto de la etapa regular

Quique, Sionista y Urquiza cerrarán este viernes noche la Etapa Regular de la Liga Federal. El domingo completará Recreativo.

29 de mayo 2026 · 10:50hs
Liga Federal: Último acto de la etapa regular

Prensa Urquiza

La Liga Federal de Básquet 2026 ingresa en su etapa de definiciones. En este sentido, este fin de semana se disputarán los últimos encuentros de la fase regular. Este viernes, tres de los cinco representantes entrerrianos cerrarán su participación en esta instancia del certamen organizado por la Confederación Argentina de Básquet (CAB).

Urquiza de Santa Elena, líder de la Zona A de la Conferencia Litoral, visitará desde las 21 a Quique Club en el estadio Guillermo Gaya. El elenco del norte provincial ya tiene asegurado el primer puesto del grupo, condición que le permitirá saltear el primer cruce de playoffs internos y avanzar directamente a los cuartos de final. En su última presentación, Urquiza derrotó ajustadamente a Gimnasia y Esgrima de Santa Fe por 65 a 64.

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Quique, que iniciará la jornada en el último escalón de las posiciones, intentará dar el golpe ante el puntero con el objetivo de mejorar su ubicación de cara a la postemporada. El Decano paranaense llega entonado tras imponerse como visitante sobre el Mens Sana santafesino por 76 a 74.

A la misma hora, La Armonía de Colón recibirá en el estadio Gregorio Pocho Nieto a Sionista en otro duelo clave pensando en los playoffs internos. El conjunto de la Costa del Uruguay viene de vencer a Rivadavia Juniors por 79 a 63, mientras que el Centro Juventud cayó 73 a 60 frente a Recreativo en lo que significó su despedida como local en la fase regular.

El restante encuentro de la noche se disputará en el estadio Ezequiel Ceratti, donde Rivadavia Juniors será anfitrión de Gimnasia y Esgrima de Santa Fe en un choque entre equipos santafesinos. El Rojo buscará una victoria que le permita definir como local en la próxima instancia, mientras que el Mens Sana intentará evitar terminar en el último lugar de la tabla.

La última presentación de la etapa regular en la Zona A de la Conferencia Litoral se desarrollará el domingo en el estadio Antonio Zorzet, escenario donde Recreativo recibirá a La Armonía de Colón.

Posiciones de la Liga Federal

Urquiza de Santa Elena (8-3) lidera la Zona A de la Conferencia Litoral con 19 puntos; Rivadavia Juniors de Santa Fe (7-4) 18, Sionista (6-5) 17, Recreativo (5-6) 16, La Armonía de Colón (5-5) 15, Gimnasia y Esgrima de Santa Fe(4-7) 15, Quique (3-8) cierra con 14 unidades.

Liga Federal Quique Urquiza Recreativo
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