El guitarrista y cantante Michael Dotson, referente del blues de Chicago, se presentará este domingo 9 de noviembre a las 20 en Tierra Bomba (Urquiza 1214, Paraná), en el marco de la Segunda Peña Negra Anti Domingo. El show forma parte de su gira por Brasil, Uruguay y Argentina, donde presenta su nuevo disco Not Chingui Chingui.
Michael Dotson, figura del blues de Chicago, llega a Tierra Bomba
El guitarrista y cantante Michael Dotson, referente del blues de Chicago, se presentará el domingo 9 de noviembre a las 20 en Tierra Bomba
2 de noviembre 2025 · 10:39hs
Michael Dotson, figura del blues de Chicago
Dotson regresa a la ciudad tras su recordada actuación junto a Nora Jean Wallace en septiembre. En esta oportunidad compartirá escenario con la Asociación Litoraleña de Blues (ALBlues), que abrirá la noche con un repertorio dedicado a los grandes nombres del género.
La fecha es una coproducción de Adrián Flores (Blues Special Producciones), Tierra Bomba Producciones y la Asociación Litoraleña de Blues, colectivo que desde 2016 promueve la difusión del blues tradicional en Entre Ríos.