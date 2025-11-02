Michael Dotson, figura del blues de Chicago, llega a Tierra Bomba El guitarrista y cantante Michael Dotson, referente del blues de Chicago, se presentará el domingo 9 de noviembre a las 20 en Tierra Bomba 2 de noviembre 2025 · 10:39hs

El guitarrista y cantante Michael Dotson, referente del blues de Chicago, se presentará este domingo 9 de noviembre a las 20 en Tierra Bomba (Urquiza 1214, Paraná), en el marco de la Segunda Peña Negra Anti Domingo. El show forma parte de su gira por Brasil, Uruguay y Argentina, donde presenta su nuevo disco Not Chingui Chingui.

Michael Dotson, figura del blues de Chicago Dotson regresa a la ciudad tras su recordada actuación junto a Nora Jean Wallace en septiembre. En esta oportunidad compartirá escenario con la Asociación Litoraleña de Blues (ALBlues), que abrirá la noche con un repertorio dedicado a los grandes nombres del género.

El IAAER renueva su cartelera y rinde tributo al realizador Rubén Noble La exposición "Vexilología de Entre Ríos" inició su recorrido en Concordia

La fecha es una coproducción de Adrián Flores (Blues Special Producciones), Tierra Bomba Producciones y la Asociación Litoraleña de Blues, colectivo que desde 2016 promueve la difusión del blues tradicional en Entre Ríos. LEER MÁS: El Hospital Escuela de Salud Mental inauguró un mural