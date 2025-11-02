Uno Entre Rios | Ovación | Boca Juniors

Boca Juniors se impuso 2-1 ante Estudiantes en un final agónico

Boca Juniors le ganó 2-1 a Estudiantes en La Plata por la fecha 14 del Torneo Clausura 2025. Zeballos y Merentiel anotaron en un final agónico para el Xeneize.

2 de noviembre 2025 · 16:23hs
Boca Juniors se llevó una victoria agónica por 2-1 ante Estudiantes de La Plata en el estadio Jorge Luis Hirschi, en un partido correspondiente a la fecha 14 del Torneo Clausura 2025, Zona A. El encuentro, que estuvo marcado por la tensión hasta el último minuto, tuvo de todo: goles, polémicas y una definición dramática.

En una primera mitad bastante equilibrada, Estudiantes mostró la intención de dominar, pero sin lograr generar peligro real frente al arco de Agustín Marchesín. Boca, por su parte, tuvo algunos destellos de buen fútbol, destacando Exequiel Zeballos, quien fue el motor ofensivo de su equipo, incluso ganando un penal que, lamentablemente para él, terminó fallando.

Boca Juniors derrotó 2-1 a Estudiantes en La Plata

Ya en el segundo tiempo, Zeballos se redimió con una gran jugada a los 49 minutos, cuando aprovechó un pase exquisito de Milton Giménez para poner a Boca en ventaja con un potente remate. Sin embargo, el partido no se definió ahí. A los 59 minutos, Estudiantes logró el empate gracias a un penal convertido por Edwuin Cetré, quien aprovechó la falta de Marchesín sobre Cristian Medina, ex jugador de Boca, dentro del área.

El tiempo pasaba y ambos equipos seguían buscando la victoria. La tensión se palpaba en cada jugada, con Estudiantes intentando desbordar la sólida defensa Xeneize y Boca intentando aprovechar los contragolpes. Finalmente, cuando parecía que el empate estaba sellado, llegó el golpe final para los platenses: a los 90'+7, el árbitro sancionó un penal para Boca, tras una infracción sobre Ander Herrera. El propio Miguel Merentiel no dudó y, con mucha calma, convirtió desde los doce pasos para darle a su equipo tres puntos vitales en el cierre de un partido para el infarto.

