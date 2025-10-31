El Hospital Escuela de Salud Mental inauguró un mural

El Hospital Escuela de Salud Mental (HESM) de Paraná inauguró un mural en la sala del gimnasio, en una jornada llena de arte, música y participación

El Hospital Escuela de Salud Mental (HESM) de Paraná inauguró un mural en la sala del gimnasio, en una llena de arte, música y participación. La propuesta reunió a usuarios, familiares, trabajadores del hospital y artistas invitados, entre ellos el grupo Teatro del Bardo y Radio La Bisagra.

El mural, realizado de manera colectiva, busca reflejar la importancia de los espacios recreativos, la creatividad y el trabajo en equipo dentro del proceso de acompañamiento y cuidado. La iniciativa surgió desde el Área Deportiva, Recreativa y Kinesiológica, que promueve actividades que fortalecen los lazos comunitarios y la salud integral.

“Este mural refleja lo que somos como equipo: cada uno aporta desde su lugar, con compromiso y mucho corazón. Amo lo que hago y me apasiona ver cómo el arte y el trabajo compartido transforman los días dentro del hospital”, expresó Lorena, encargada del área, a UNO.

El Hospital Escuela de Salud Mental es una institución de referencia en Entre Ríos, con más de 60 años de historia y un fuerte compromiso con la inclusión, la formación y la promoción de la salud mental desde una perspectiva comunitaria.