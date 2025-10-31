El Hospital Escuela de Salud Mental inauguró un mural

Uno Entre Rios | Escenario | Hospital Escuela de Salud Mental

El Hospital Escuela de Salud Mental (HESM) de Paraná inauguró un mural en la sala del gimnasio, en una jornada llena de arte, música y participación

Fernanda Rivero

Por Fernanda Rivero

31 de octubre 2025 · 16:42hs
FERNANDA RIVERO / UNO

FERNANDA RIVERO / UNO

El Hospital Escuela de Salud Mental (HESM) de Paraná inauguró un mural en la sala del gimnasio, en una llena de arte, música y participación. La propuesta reunió a usuarios, familiares, trabajadores del hospital y artistas invitados, entre ellos el grupo Teatro del Bardo y Radio La Bisagra.

El mural, realizado de manera colectiva, busca reflejar la importancia de los espacios recreativos, la creatividad y el trabajo en equipo dentro del proceso de acompañamiento y cuidado. La iniciativa surgió desde el Área Deportiva, Recreativa y Kinesiológica, que promueve actividades que fortalecen los lazos comunitarios y la salud integral.

“Este mural refleja lo que somos como equipo: cada uno aporta desde su lugar, con compromiso y mucho corazón. Amo lo que hago y me apasiona ver cómo el arte y el trabajo compartido transforman los días dentro del hospital”, expresó Lorena, encargada del área, a UNO.

El Hospital Escuela de Salud Mental es una institución de referencia en Entre Ríos, con más de 60 años de historia y un fuerte compromiso con la inclusión, la formación y la promoción de la salud mental desde una perspectiva comunitaria.

Hospital Escuela de Salud Mental mural Salud mental Paraná
