Jannik Sinner ganó el Masters 1000 de París y volvió a ser el número 1 del mundo

El italiano se impuso en la final al canadiense Felix Auger-Aliassime, por 6-4 y 7-6 y desplazó al español Carlos Alcaraz en lo más alto del ranking.

2 de noviembre 2025 · 17:25hs
El italiano Jannik Sinner se impuso al canadiense Felix Auger-Aliassime por 6-4 y 7-6 (4) en la final del Masters 1000 de París y le arrebató el número 1 del mundo al español Carlos Alcaraz. Es la segunda vez que el italiano se coloca en lo más alto del ranking ATP.

Con su vigésimo sexto triunfo consecutivo bajo techo, Sinner levantó su quinto título del año y el número 23 de su carrera, mientras que además sumó el quinto Masters 1.000 (primero desde el de Shanghai del año pasado).

Después de haberse impuesto el domingo pasado en Viena, el italiano continuó con su gran año y desde Wimbledon apenas perdió tres partidos y dos fueron por abandono. Más allá de pasar varios meses sin jugar por purgar una sanción por dopaje, el número uno suma en este 2025 dos Grand Slam, un Masters 1.000 y un par de títulos más.

Tras la eliminación de Alcaraz en el debut, el tenista de 24 años no ha tenido rival en un torneo y se quedó con el título sin haber perdido un set, algo que no ocurría en un Masters 1.000 desde que el español ganara Indian Wells en 2023.

Con cinco Masters 1.000 en su carrera, Sinner, ganador de los últimos Grand Slam de Australia y Wimbledon, se convierte en el sexto tenista actividad con más títulos por detrás del serbio Novak Djokovic (40), Alcaraz (8), el alemán Alexander Zverev (7) y ruso Daniil Medvedev (6).

De esta manera, Sinner se coloca de nuevo en la cima del ranking mundial, que había cedido en manos de Alcaraz en agosto pasado tras su derrota en la final del Abierto de Estados Unidos contra el propio español.

Sin embargo, la reconquista que puede ser de corta duración debido a que en el Trofeo de Maestros de Turín defiende título y 1.500 puntos, mientras que a Alcaraz le bastan con tres victorias para recuperar el número 1 y acabar la temporada en lo más alto.

Es la segunda vez que Sinner se coloca como número 1 del mundo, algo que logró por vez primera el junio de 2024 luego de haber alcanzado la semifinal de Roland Garros. Desde ahí se mantuvo 53 semanas hasta que Alcaraz se lo arrebató en la final de Nueva York.

Fuente: EFE

