Quini 6: otra vez los pozos millonarios quedaron vacantes

Ningún apostador ganó los pozos millonarios del Quini 6 de este domingo. En cambio, en el Siempre Sale hubo 33 ganadores, uno de ellos de Entre Ríos.

2 de noviembre 2025 · 22:07hs
El Quini 6 sorteó este domingo y los pozos millonarios quedaron vacantes. 

En el sorteo de este domingo, ningún apostador ganó los importantes pozos millonarios del Quini 6. En cambio, en la modalidad Siempre Sale, hubo 33 ganadores y cada uno se hizo acreedor de $24.579.964,04. Uno de ellos es de la provincia de Entre Ríos.

Todos los sorteos del Quini 6

En el Tradicional vieron la luz los siguientes números: el 33-26-23-08-16-25. En esta modalidad, ningún apostador acertó todos los números y el pozo quedó vacante por lo que acumula para el próximo sorteo $650.000.000.

Nuevamente los pozos millonarios  del Quini 6 quedaron vacantes. 

Por otra parte, en el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 40-22-31-20-34-38. Tampoco hubo ganadores y para el próximo se acumulan $1.812.071.268.

En tanto que en La Revancha aparecieron el 11-26-25-28-12-45. No hubo apostadores afortunados en esta ocasión, por lo que en el próximo pozo se acumulan $5.122.274.193.

Por último, en el Siempre Sale hubo 13 ganadores que acertaron los cinco siguientes números: 16-04-00-44-10-36. Cobrarán cada uno $24.579.964,04. Uno de los favorecidos es de Entre Ríos.

