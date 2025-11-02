En el sorteo de este domingo, ningún apostador ganó los importantes pozos millonarios del Quini 6. En cambio, en la modalidad Siempre Sale, hubo 33 ganadores y cada uno se hizo acreedor de $24.579.964,04. Uno de ellos es de la provincia de Entre Ríos.
Quini 6: otra vez los pozos millonarios quedaron vacantes
Ningún apostador ganó los pozos millonarios del Quini 6 de este domingo. En cambio, en el Siempre Sale hubo 33 ganadores, uno de ellos de Entre Ríos.
Todos los sorteos del Quini 6
En el Tradicional vieron la luz los siguientes números: el 33-26-23-08-16-25. En esta modalidad, ningún apostador acertó todos los números y el pozo quedó vacante por lo que acumula para el próximo sorteo $650.000.000.
Por otra parte, en el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 40-22-31-20-34-38. Tampoco hubo ganadores y para el próximo se acumulan $1.812.071.268.
En tanto que en La Revancha aparecieron el 11-26-25-28-12-45. No hubo apostadores afortunados en esta ocasión, por lo que en el próximo pozo se acumulan $5.122.274.193.
Por último, en el Siempre Sale hubo 13 ganadores que acertaron los cinco siguientes números: 16-04-00-44-10-36. Cobrarán cada uno $24.579.964,04. Uno de los favorecidos es de Entre Ríos.