La Facultad de Trabajo Social estrena dos licenciaturas para 2026

Las cuatro propuestas de la facultad de Trabajo Social son de ingreso irrestricto y gratuitas, además de ofrecer títulos intermedios a los dos años de cursado

2 de noviembre 2025 · 09:32hs
La Facultad de Trabajo Social consolidó su oferta de grado para 2026 sumando dos nuevas licenciaturas con foco en la realidad internacional y el impacto de la digitalización en la sociedad. Las cuatro propuestas de grado son de ingreso irrestricto y gratuitas, además de ofrecer títulos intermedios a los dos años de cursado. El primer plazo de inscripción finaliza el martes 23 de diciembre.

Con estas adiciones, la FTS ofrece un total de cuatro licenciaturas: Ciencia Política, Trabajo Social, Sociología (nueva) y Relaciones Internacionales (nueva). Desde la facultad, se enfatizó que esta ampliación, combinada con las condiciones de gratuidad y acceso irrestricto, busca consolidar a Trabajo Social como un centro de referencia en las ciencias sociales para la región.

Todas las carreras se dictan en modalidad presencial en Paraná y otorgan títulos de validez nacional. Todas las licenciaturas tienen una duración de cuatro años y permiten obtener un título intermedio con solo dos años de cursada, lo que brinda una salida laboral más rápida a los estudiantes.

Datos y Diplomacia

El énfasis de la nueva oferta recae en la formación de profesionales capaces de abordar los desafíos contemporáneos en un mundo interconectado y digitalizado.

*Licenciatura en Sociología: esta nueva carrera de grado, que comprende 4 años de cursado, se enfoca en problematizar las estructuras y procesos sociales desde una mirada compleja.

Un aspecto innovador del plan de estudios es que articula la formación teórica sociológica con el estudio de la Sociedad y la Ciencia de datos, así como la Estadística Aplicada a las Ciencias Sociales.

La Sociología de la FTS busca formar profesionales capaces de analizar nuevas problemáticas y herramientas vinculadas a procesos recientes como la digitalización, la plataformización, la vigilancia algorítmica y la producción de subjetividades digitales.

*Licenciatura en Relaciones Internacionales: ofrece herramientas esenciales para la comprensión e intervención en la realidad internacional.

La carrera prioriza la integración de diversas disciplinas y cuenta con un fuerte anclaje en lo regional, buscando la articulación entre la teoría y la práctica, así como entre lo local y lo internacional. Los profesionales serán formados con capacidades para incidir en la comunidad internacional, incluyendo herramientas de gestión pública, asesoramiento, diplomacia e investigación.

La nueva oferta complementa dos licenciaturas con sólida trayectoria en la región:

Licenciatura en Trabajo Social: propuesta histórica que nació en 1966 y cumplirá 60 años. Su plan, renovado en 2025, forma profesionales para intervenir en problemáticas de personas y/o grupos en áreas como familia, salud y seguridad social. El título intermedio es la Tecnicatura Universitaria en Promoción de Derechos.

Licenciatura en Ciencia Política: cumplió 20 años de trayectoria en 2025. Forma profesionales preparados para intervenir en espacios públicos estatales (municipal, provincial, nacional e internacional) y en espacios privados, como consultoras de imagen o medios de comunicación. El título intermedio es la Tecnicatura Universitaria en Asuntos Políticos e Internacionales.

Inscripción: primer período. Se extiende hasta el martes 23 de diciembre. 2. Segunda instancia: Del 4 al 9 de febrero de 2026. La inscripción debe completarse a través del Sistema SIU Guaraní (www.fts.uner.edu.ar).

