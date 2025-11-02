Uno Entre Rios | La Provincia | Entre Ríos

Entre Ríos: trabajan en la profesionalización y regulación de la actividad fitosanitaria

La Estación Experimental Paraná de INTA fue el escenario en el que se trabajó en la profesionalización y regulación de la actividad fitosanitaria en Entre Ríos.

2 de noviembre 2025 · 18:13hs
En Entre Ríos trabajan en la profesionalización y regulación de la actividad fitosanitaria. 

En Entre Ríos trabajan en la profesionalización y regulación de la actividad fitosanitaria. 

Se realizó en la Estación Experimental Paraná de INTA, el módulo presencial de la segunda edición del curso para operarios fitosanitarios de drones, en el marco de la Ley Provincial 11.178. La jornada reunió a 64 asistentes provenientes de distintos puntos de la provincia.

El acto de apertura contó con la participación del secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Raúl Boc-Hó, y la directora de Agricultura, Carina Gallegos. Por parte de Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) dieron la bienvenida el director de la estación experimental, Rubén Insaurralde y Ricardo Melchiori.

Entre Ríos:  jornada cálida y algo inestable con máximas de 28 grados

Entre Ríos: jornada cálida y algo inestable con máximas de 28 grados

entre rios promueve la recreacion y el bienestar de los adultos mayores

Entre Ríos promueve la recreación y el bienestar de los adultos mayores

LEER MÁS: Fitosanitarios: se capacitó a agrónomos y responsables de depósitos

Datos de la actividad fitosanitaria

El curso contó con la disertación principal derepresentante de Eficatia, Eugenio Lobos, y con el auspicio tecnológico de DJI Agriculture, Geosistemas Top Gan y Bianchini XAG, firmas líderes en el desarrollo de drones agrícolas.

Durante la mañana se desarrolló un módulo teórico centrado en las tecnologías de aplicación específicas para equipos aéreos no tripulados. En horas de la tarde, los asistentes participaron de demostraciones prácticas con drones, orientadas a evaluar la calidad de aplicación bajo distintos parámetros operativos y mediante el análisis de tarjetas hidrosensibles.

Más detalles del encuentro

El módulo virtual previo se realizó el 15 de octubre y estuvo a cargo de Casafe, la Dirección de Agricultura y Campo Limpio, abordando temas de legislación nacional y provincial, toxicología, seguridad en el manejo de productos fitosanitarios y gestión de envases vacíos, completando así la formación teórico-práctica exigida por la normativa vigente.

Este curso constituye un paso clave dentro del proceso de profesionalización y regulación de la actividad fitosanitaria en el territorio provincial, asegurando prácticas seguras, precisas y ambientalmente responsables.

Entre Ríos Fitosanitaria INTA
Noticias relacionadas
Presentaron denuncia federal por los efluentes en Entre Ríos

Presentaron denuncia federal por los efluentes en Entre Ríos

El coletivo Remar Contracorriente agrupa a más de 180 organizaciones de toda la cuenca del Plata  

Cumbre sobre cambio climático: Remar Contracorriente llevará su mensaje a Brasil

el milei chacarero es de entre rios y sorprende por su parecido

El "Milei chacarero" es de Entre Ríos y sorprende por su parecido

Entre Ríos: sábado con máximas de 26° y cielo nublado

Entre Ríos: sábado con máximas de 26° y cielo nublado

Ver comentarios

Lo último

Javier Milei anunció a Diego Santilli como nuevo ministro del Interior

Javier Milei anunció a Diego Santilli como nuevo ministro del Interior

Autos: el patentamiento creció de forma interanual y lo más vendido fue de industria nacional

Autos: el patentamiento creció de forma interanual y lo más vendido fue de industria nacional

Entre Ríos: trabajan en la profesionalización y regulación de la actividad fitosanitaria

Entre Ríos: trabajan en la profesionalización y regulación de la actividad fitosanitaria

Ultimo Momento
Javier Milei anunció a Diego Santilli como nuevo ministro del Interior

Javier Milei anunció a Diego Santilli como nuevo ministro del Interior

Autos: el patentamiento creció de forma interanual y lo más vendido fue de industria nacional

Autos: el patentamiento creció de forma interanual y lo más vendido fue de industria nacional

Entre Ríos: trabajan en la profesionalización y regulación de la actividad fitosanitaria

Entre Ríos: trabajan en la profesionalización y regulación de la actividad fitosanitaria

Jannik Sinner ganó el Masters 1000 de París y volvió a ser el número 1 del mundo

Jannik Sinner ganó el Masters 1000 de París y volvió a ser el número 1 del mundo

Dibu Martínez posteó tras su error en la caída de Aston Villa: Yo nunca pierdo

Dibu Martínez posteó tras su error en la caída de Aston Villa: "Yo nunca pierdo"

Policiales
La Paz: tres hombres atacaron a funcionaria policial que estaba de guardia

La Paz: tres hombres atacaron a funcionaria policial que estaba de guardia

Allanamientos en Concordia: murió su madre, lo amenazaron y exigieron que siga ocultando la droga

Allanamientos en Concordia: murió su madre, lo amenazaron y exigieron que siga ocultando la droga

Paradero: encontraron a la menor que buscaban en Paraná

Paradero: encontraron a la menor que buscaban en Paraná

Homicidio de Jazmín González: piden peritar el celular de un imputado

Homicidio de Jazmín González: piden peritar el celular de un imputado

Daniel Tavi Celis fue alojado en la Unidad Penal de Gualeguaychú

Daniel Tavi Celis fue alojado en la Unidad Penal de Gualeguaychú

Ovación
Boca Juniors se impuso 2-1 ante Estudiantes en un final agónico

Boca Juniors se impuso 2-1 ante Estudiantes en un final agónico

Jannik Sinner ganó el Masters 1000 de París y volvió a ser el número 1 del mundo

Jannik Sinner ganó el Masters 1000 de París y volvió a ser el número 1 del mundo

Dibu Martínez posteó tras su error en la caída de Aston Villa: Yo nunca pierdo

Dibu Martínez posteó tras su error en la caída de Aston Villa: "Yo nunca pierdo"

Sorpresa mundial: Ferrari no le renovaría a Hamilton y tendría en la mira a otra estrella de la Fórmula 1

Sorpresa mundial: Ferrari no le renovaría a Hamilton y tendría en la mira a otra estrella de la Fórmula 1

El golazo agónico de Messi en Inter Miami que lo deja vez más cerca de otra marca histórica

El golazo agónico de Messi en Inter Miami que lo deja vez más cerca de otra marca histórica

La provincia
Entre Ríos: trabajan en la profesionalización y regulación de la actividad fitosanitaria

Entre Ríos: trabajan en la profesionalización y regulación de la actividad fitosanitaria

Operativo de tránsito en Paraná: hubo casi 50 motos retenidas

Operativo de tránsito en Paraná: hubo casi 50 motos retenidas

La Facultad de Trabajo Social estrena dos licenciaturas para 2026

La Facultad de Trabajo Social estrena dos licenciaturas para 2026

Gestión Cultural: una reforma curricular y décimo aniversario

Gestión Cultural: una reforma curricular y décimo aniversario

Entre Ríos: jornada cálida y algo inestable con máximas de 28 grados

Entre Ríos: jornada cálida y algo inestable con máximas de 28 grados

Dejanos tu comentario