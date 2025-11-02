Segú el SMN, el lunes llegará con un ascenso de la temperatura, marcando el inicio de una semana más cálida en toda Entre Ríos

Entre Ríos: jornada cálida y algo inestable con máximas de 28 grados

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este domingo Entre Ríos tendrá una jornada con condiciones variables, temperaturas templadas y probabilidades de lluvias dispersas en distintos departamentos.

*En Paraná, La Paz, Victoria, Nogoyá y Diamante, se espera una mínima de 16 grados y una máxima de 29, con cielo algo nublado y probabilidad de chaparrones durante la tarde, mejorando hacia la noche.

Entre Ríos: jornada cálida y algo inestable con máximas de 28 grados

Presentaron denuncia federal por los efluentes en Entre Ríos

Entre Ríos promueve la recreación y el bienestar de los adultos mayores

*En Concordia, Federal, Federación, Feliciano y San Salvador, las temperaturas oscilarán entre 18 y 28 grados. Podrían registrarse chaparrones tanto en la mañana como en la tarde, con mejoras hacia la noche, cuando el cielo permanecerá parcialmente nublado.

*En Gualeguaychú, Gualeguay, Concepción del Uruguay y Colón, se prevén 16 grados de mínima y 28 de máxima, con precipitaciones intermitentes durante toda la jornada.