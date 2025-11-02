El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este domingo Entre Ríos tendrá una jornada con condiciones variables, temperaturas templadas y probabilidades de lluvias dispersas en distintos departamentos.
Entre Ríos: jornada cálida y algo inestable con máximas de 28 grados
Segú el SMN, el lunes llegará con un ascenso de la temperatura, marcando el inicio de una semana más cálida en toda Entre Ríos
2 de noviembre 2025 · 08:41hs
Temperatura
*En Paraná, La Paz, Victoria, Nogoyá y Diamante, se espera una mínima de 16 grados y una máxima de 29, con cielo algo nublado y probabilidad de chaparrones durante la tarde, mejorando hacia la noche.
*En Concordia, Federal, Federación, Feliciano y San Salvador, las temperaturas oscilarán entre 18 y 28 grados. Podrían registrarse chaparrones tanto en la mañana como en la tarde, con mejoras hacia la noche, cuando el cielo permanecerá parcialmente nublado.
*En Gualeguaychú, Gualeguay, Concepción del Uruguay y Colón, se prevén 16 grados de mínima y 28 de máxima, con precipitaciones intermitentes durante toda la jornada.