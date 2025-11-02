Uno Entre Rios | Policiales | Larroque

Larroque: una celebración terminó con un hombre muerto

Tras un violento ataque con arma de fuego en medio de una celebración, falleció un hombre de 63 años en la ciudad de Larroque.

2 de noviembre 2025 · 21:09hs
Larroque: una celebración terminó con un hombre muerto

La localidad de Larroque, en el departamento Gualeguaychú, quedó conmocionada por un hecho de violencia. En la madrugada de este domingo, una reunión familiar que celebraba un cumpleaños y una jubilación terminó en tragedia, cuando un hombre efectuó varios disparos, provocando la muerte de uno de los presentes.

LEER MÁS: Paraná: murió una joven tras recibir un disparo durante una fiesta

Datos del hecho en Larroque

Según el parte oficial, la Policía de Larroque recibió un llamado de emergencia por parte de una persona identificada como Franco Scherer, quien alertó sobre una pelea en el domicilio donde se desarrollaba el festejo. Minutos antes, uno de los asistentes, identificado como Hernán Morales, de 29 años, habría protagonizado una serie de disturbios dentro del lugar, lo que derivó en que fuera expulsado por los anfitriones.

La Paz: tres hombres atacaron a funcionaria policial que estaba de guardia

La Paz: tres hombres atacaron a funcionaria policial que estaba de guardia

Allanamientos en Concordia: murió su madre, lo amenazaron y exigieron que siga ocultando la droga

Allanamientos en Concordia: murió su madre, lo amenazaron y exigieron que siga ocultando la droga

Poco después, Morales regresó armado con una escopeta y comenzó a efectuar disparos hacia el grupo de personas reunidas en la vivienda. Uno de los proyectiles impactó en Raúl Alfredo Scherer, de 63 años, quien fue trasladado de inmediato por su hijo en una camioneta particular hasta el hospital San Isidro Labrador de Larroque. A pesar de los esfuerzos médicos, la víctima falleció poco después de ingresar al nosocomio.

El parte médico confirmó, señala Análisis, que la causa de muerte fue un “shock hipovolémico hemorrágico y falla renal multiorgánica”, consecuencia de una “herida de arma de fuego en la zona inguinal derecha”.

Mientras tanto, un móvil policial que se dirigía al lugar del hecho interceptó en el camino una camioneta conducida por el padre del agresor, quien trasladaba a su hijo herido. Morales presentaba lesiones que motivaron su derivación al Hospital Centenario de Gualeguaychú, donde permanece internado bajo custodia policial.

De acuerdo a las primeras hipótesis, habría resultado lesionado en medio del violento episodio, aunque los investigadores buscan establecer las circunstancias exactas de su herida.

La Fiscal en turno dispuso la intervención inmediata de la División de Policía Científica, que realizó el relevamiento de la escena y el secuestro de elementos de interés para la causa: una escopeta, una carabina calibre 22, varias vainas servidas y un teléfono celular. Además, se ordenó la toma de declaraciones testimoniales a todas las personas que presenciaron el hecho.

Larroque Celebración hombre Arma
Noticias relacionadas
La joven de 13 años que era buscada en Paraná desde las 18.20 del jueves cuando se retiró del colegio al que asiste, apareció sana y salva. 

Paradero: encontraron a la menor que buscaban en Paraná

Manrique llevaba a adolescente en la moto el día del hecho.

Homicidio de Jazmín González: piden peritar el celular de un imputado

daniel tavi celis fue alojado en la unidad penal de gualeguaychu

Daniel Tavi Celis fue alojado en la Unidad Penal de Gualeguaychú

funcionario de villa mantero acordo una pena leve por chocar y matar a un hombre

Funcionario de Villa Mantero acordó una pena leve por chocar y matar a un hombre

Ver comentarios

Lo último

Gimnasia (LP) derrotó a River en el Más Monumental luego de 20 años

Gimnasia (LP) derrotó a River en el Más Monumental luego de 20 años

Quini 6: otra vez los pozos millonarios quedaron vacantes

Quini 6: otra vez los pozos millonarios quedaron vacantes

Larroque: una celebración terminó con un hombre muerto

Larroque: una celebración terminó con un hombre muerto

Ultimo Momento
Gimnasia (LP) derrotó a River en el Más Monumental luego de 20 años

Gimnasia (LP) derrotó a River en el Más Monumental luego de 20 años

Quini 6: otra vez los pozos millonarios quedaron vacantes

Quini 6: otra vez los pozos millonarios quedaron vacantes

Larroque: una celebración terminó con un hombre muerto

Larroque: una celebración terminó con un hombre muerto

Javier Milei anunció a Diego Santilli como nuevo ministro del Interior

Javier Milei anunció a Diego Santilli como nuevo ministro del Interior

Autos: el patentamiento creció de forma interanual y lo más vendido fue de industria nacional

Autos: el patentamiento creció de forma interanual y lo más vendido fue de industria nacional

Policiales
Larroque: una celebración terminó con un hombre muerto

Larroque: una celebración terminó con un hombre muerto

La Paz: tres hombres atacaron a funcionaria policial que estaba de guardia

La Paz: tres hombres atacaron a funcionaria policial que estaba de guardia

Allanamientos en Concordia: murió su madre, lo amenazaron y exigieron que siga ocultando la droga

Allanamientos en Concordia: murió su madre, lo amenazaron y exigieron que siga ocultando la droga

Paradero: encontraron a la menor que buscaban en Paraná

Paradero: encontraron a la menor que buscaban en Paraná

Homicidio de Jazmín González: piden peritar el celular de un imputado

Homicidio de Jazmín González: piden peritar el celular de un imputado

Ovación
Gimnasia (LP) derrotó a River en el Más Monumental luego de 20 años

Gimnasia (LP) derrotó a River en el Más Monumental luego de 20 años

Boca Juniors se impuso 2-1 ante Estudiantes en un final agónico

Boca Juniors se impuso 2-1 ante Estudiantes en un final agónico

Jannik Sinner ganó el Masters 1000 de París y volvió a ser el número 1 del mundo

Jannik Sinner ganó el Masters 1000 de París y volvió a ser el número 1 del mundo

Dibu Martínez posteó tras su error en la caída de Aston Villa: Yo nunca pierdo

Dibu Martínez posteó tras su error en la caída de Aston Villa: "Yo nunca pierdo"

Sorpresa mundial: Ferrari no le renovaría a Hamilton y tendría en la mira a otra estrella de la Fórmula 1

Sorpresa mundial: Ferrari no le renovaría a Hamilton y tendría en la mira a otra estrella de la Fórmula 1

La provincia
Entre Ríos: trabajan en la profesionalización y regulación de la actividad fitosanitaria

Entre Ríos: trabajan en la profesionalización y regulación de la actividad fitosanitaria

Operativo de tránsito en Paraná: hubo casi 50 motos retenidas

Operativo de tránsito en Paraná: hubo casi 50 motos retenidas

La Facultad de Trabajo Social estrena dos licenciaturas para 2026

La Facultad de Trabajo Social estrena dos licenciaturas para 2026

Gestión Cultural: una reforma curricular y décimo aniversario

Gestión Cultural: una reforma curricular y décimo aniversario

Entre Ríos: jornada cálida y algo inestable con máximas de 28 grados

Entre Ríos: jornada cálida y algo inestable con máximas de 28 grados

Dejanos tu comentario