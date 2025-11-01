Uno Entre Rios | Escenario | Gauchito Club

Fiesta total: Gauchito Club se presentó en Tribus

Gauchito Club volvió a Santa Fe y compartió la noche con la banda 1915. Cantaron todos sus hits frente al público paranaense y santafesino

Fernanda Rivero

Por Fernanda Rivero

1 de noviembre 2025 · 14:49hs
Gauchito Club en Tribus

FERNANDA RIVERO / UNO

Gauchito Club en Tribus
Fiesta total: Gauchito Club se presentó en Tribus

FERNANDA RIVERO / UNO

Gauchito Club volvió a Santa Fe y la respuesta fue inmediata: el cariño del público del litoral se hizo sentir. El grupo mendocino recorrió su repertorio completo y mantuvo el juego constante con la gente en la noche de Tribus.

Gauchito Club

Fiesta total: Gauchito Club se presentó en Tribus

Días atrás, en diálogo con UNO, Gabriel Nazar había contado cuánto significa Santa Fe para ellos: “Santa Fe y Rosario ocupan un lugar muy importante. Tenemos familia en Rosario y cada vez que tocamos en Tribus son fechas muy especiales. El lugar nos fascina y la provincia es preciosa. Siempre es un lujo volver y sentir el cariño del público”.

El Hospital Escuela de Salud Mental inauguró un mural

El Hospital Escuela de Salud Mental inauguró un mural

fuxia presenta su nuevo disco en el centro cultural juan l. ortiz

Fuxia presenta su nuevo disco en el Centro Cultural Juan L. Ortiz

Gauchito Club1

La banda 1915 abrió la noche y brindó un show de más de una hora. Por su parte, cerca de las 23 horas Gauchito Club subió al escenario y la fiesta fue total, ovación por todos lados. Abrieron el show cantando "Ay chinita" y lo cerraron con "Movimiento astral" y "Vulnerable".

Así, el público del litoral vivió una noche inolvidable.

LEER MÁS: El Hospital Escuela de Salud Mental inauguró un mural

Gauchito Club Tribus show
Noticias relacionadas
 Pilar Policano

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos se presentará junto a la joven violinista Pilar Policano

Alumnas de la Orquesta Río de los pájaros estarán en el Teatro Colón

Alumnas de la orquesta Río de los Pájaros estarán en el Teatro Colón

darksiders trae el universo de pink floyd al centro cultural juan l. ortiz

Darksiders trae el universo de Pink Floyd al Centro Cultural Juan L. Ortiz

El paranaense Indio Solari habló sobre su salud: Hay días que no tengo ganas de nada.

Paraná declaró Ciudadano Ilustre al Indio Solari

Ver comentarios

Lo último

Tilcara venció a Los Caranchos y jugará la final por el ascenso

Tilcara venció a Los Caranchos y jugará la final por el ascenso

Dos cabezazos y un golazo para que Aldosivi sueñe con la permanencia

Dos cabezazos y un golazo para que Aldosivi sueñe con la permanencia

Diego Simonet y el fin de una era: Decidí terminar esta etapa con los Gladiadores

Diego Simonet y el fin de una era: "Decidí terminar esta etapa con los Gladiadores"

Ultimo Momento
Tilcara venció a Los Caranchos y jugará la final por el ascenso

Tilcara venció a Los Caranchos y jugará la final por el ascenso

Dos cabezazos y un golazo para que Aldosivi sueñe con la permanencia

Dos cabezazos y un golazo para que Aldosivi sueñe con la permanencia

Diego Simonet y el fin de una era: Decidí terminar esta etapa con los Gladiadores

Diego Simonet y el fin de una era: "Decidí terminar esta etapa con los Gladiadores"

Con participación del paranaense Diego Correa, Argentina XV cayó frente a Munster

Con participación del paranaense Diego Correa, Argentina XV cayó frente a Munster

Messi debutó como comentarista junto a Davo y La Cobra: chicanas, preguntas curiosas y una Pulga desatada

Messi debutó como comentarista junto a Davo y La Cobra: chicanas, preguntas curiosas y una Pulga desatada

Policiales
La Paz: tres hombres atacaron a funcionaria policial que estaba de guardia

La Paz: tres hombres atacaron a funcionaria policial que estaba de guardia

Allanamientos en Concordia: murió su madre, lo amenazaron y exigieron que siga ocultando la droga

Allanamientos en Concordia: murió su madre, lo amenazaron y exigieron que siga ocultando la droga

Paradero: encontraron a la menor que buscaban en Paraná

Paradero: encontraron a la menor que buscaban en Paraná

Homicidio de Jazmín González: piden peritar el celular de un imputado

Homicidio de Jazmín González: piden peritar el celular de un imputado

Daniel Tavi Celis fue alojado en la Unidad Penal de Gualeguaychú

Daniel Tavi Celis fue alojado en la Unidad Penal de Gualeguaychú

Ovación
Tilcara venció a Los Caranchos y jugará la final por el ascenso

Tilcara venció a Los Caranchos y jugará la final por el ascenso

Dos cabezazos y un golazo para que Aldosivi sueñe con la permanencia

Dos cabezazos y un golazo para que Aldosivi sueñe con la permanencia

Messi debutó como comentarista junto a Davo y La Cobra: chicanas, preguntas curiosas y una Pulga desatada

Messi debutó como comentarista junto a Davo y La Cobra: chicanas, preguntas curiosas y una Pulga desatada

Diego Simonet y el fin de una era: Decidí terminar esta etapa con los Gladiadores

Diego Simonet y el fin de una era: "Decidí terminar esta etapa con los Gladiadores"

Con participación del paranaense Diego Correa, Argentina XV cayó frente a Munster

Con participación del paranaense Diego Correa, Argentina XV cayó frente a Munster

La provincia
Entre Ríos: sábado con máximas de 26° y cielo nublado

Entre Ríos: sábado con máximas de 26° y cielo nublado

Día de los Fieles Difuntos: las florerías de Paraná se preparan para un mayor movimiento

Día de los Fieles Difuntos: las florerías de Paraná se preparan para un mayor movimiento

Tras la reunión con Javier Milei, Rogelio Frigerio aclaró que la discusión por recursos sigue

Tras la reunión con Javier Milei, Rogelio Frigerio aclaró que "la discusión por recursos sigue"

El Gobierno nacional le transferirá $48 mil millones para la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos

El Gobierno nacional le transferirá $48 mil millones para la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos

El Hospital Escuela de Salud Mental inauguró un mural

El Hospital Escuela de Salud Mental inauguró un mural

Dejanos tu comentario