Fiesta total: Gauchito Club se presentó en Tribus

Gauchito Club volvió a Santa Fe y compartió la noche con la banda 1915. Cantaron todos sus hits frente al público paranaense y santafesino

Gauchito Club volvió a Santa Fe y la respuesta fue inmediata: el cariño del público del litoral se hizo sentir. El grupo mendocino recorrió su repertorio completo y mantuvo el juego constante con la gente en la noche de Tribus .

Días atrás, en diálogo con UNO , Gabriel Nazar había contado cuánto significa Santa Fe para ellos: “Santa Fe y Rosario ocupan un lugar muy importante. Tenemos familia en Rosario y cada vez que tocamos en Tribus son fechas muy especiales. El lugar nos fascina y la provincia es preciosa. Siempre es un lujo volver y sentir el cariño del público”.

Gauchito Club1 FERNANDA RIVERO / UNO

La banda 1915 abrió la noche y brindó un show de más de una hora. Por su parte, cerca de las 23 horas Gauchito Club subió al escenario y la fiesta fue total, ovación por todos lados. Abrieron el show cantando "Ay chinita" y lo cerraron con "Movimiento astral" y "Vulnerable".

Así, el público del litoral vivió una noche inolvidable.