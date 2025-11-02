Con un zurdazo inatajable, Leo descontó en la caída 2-1 de las Garzas ante Nashville y quedó a ocho goles de los 900 oficiales en su carrera.

El golazo agónico de Messi en Inter Miami que lo deja vez más cerca de otra marca histórica

En la rutina de lo extraordinario, Lionel Messi volvió a lucirse con un golazo en Inter Miami, aunque esta vez no fue suficiente para que Inter Miami avanzara en los playoffs de la MLS. El crack argentino marcó el descuento en la caída 2-1 de las Garzas ante Nashville y la serie se definirá en un tercer partido.

A los 44 minutos de la segunda etapa, Leo recibió una pelota de Rodrigo De Paul en el vértice del área grande, se perfiló para su pierna zurda y sacó un remate a quemarropa que se colgó de un ángulo, imposible de atajar para el arquero Joe Willis , a quien le había marcado un doblete días atrás en el primer encuentro.

El golazo agónico de Messi en Inter Miami que lo deja vez más cerca de otra marca histórica

Más allá de que no sirvió en el aspecto colectivo, sí fue clave para engrosar sus estadísticas personales: lleva marcados 892 tantos oficiales a lo largo de su gloriosa carrera y quedó cada vez más cerca de romper la barrera de los 900.

Con 38 años, sigue brillando como en sus viejas épocas: acumula 17 goles y diez asistencias en sus últimos 15 encuentros disputados. El próximo sábado, desde las 14 en el Chase Stadium, tendrá la chance de seguir estirando sus registros goleadores y darle pelea a Cristiano Ronaldo, cada vez más cerca de los mil gritos.