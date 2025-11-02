Según el Corriere della Sera, la escudería italiana no está conforme con el rendimiento del inglés y quiere reemplazarlo por su compatriota George Russell.

Sorpresa mundial: Ferrari no le renovaría a Hamilton y tendría en la mira a otra estrella de la Fórmula 1

Según anticipó la cadena internacional ESPN, Ferrari habría decidido que no renovará el contrato del británico Lewis Hamilton para la siguiente temporada de la Fórmula 1 y su compatriota George Russell sería el apuntado para reemplazarlo y acompañar al monegasco Charles Leclerc.

El contrato de Hamilton con la escudería italiana es multianual y -en principio- tiene duración hasta finales de 2026. No obstante, la falta de adaptación del europeo de 40 años al monoplaza rojo podría provocar una rescisión prematura del vínculo entre ambos.

Luego de 11 años con Mercedes, el inglés pegó un volantazo y se sumó a Ferrari para la actual campaña, pero lejos está de su habitual rendimiento con Las Flechas Blancas. Pasadas 20 fechas, está sexto en el campeonato de pilotos -64 puntos detrás de Leclerc- y no celebró podios, pese a su victoria aislada en la carrera sprint del Gran Premio de China.

Ferrari no le renovaría a Hamilton

Hamilton 1

Por otra parte, el Corriere della Sera, de Italia, apuntó que el Cavallino Rampante tiene en la mira a Russell para sustituir al heptacampeón. El ex Williams, de 27 años, venció a Hamilton en la temporada 2024, en la que ambos corrieron en la estructura alemana, y está cuarto en el vigente campeonato de pilotos, con victorias en los Grandes Premios de Montreal y Singapur.

Russell tiene contrato firmado para la temporada 2026 con Mercedes y sus números no están en tela de juicio en la estructura germana. No obstante, su asiento peligraría para la temporada 2027 ante una posible llegada del neerlandés Max Verstappen, quien tiene una cláusula de salida en su vínculo con Red Bull y es el más fuerte y viejo anhelo de Toto Wolff, CEO y jefe de equipo.

Por el momento, Hamilton y Russell tendrán un desafío en común: el Gran Premio de Brasil. La Máxima visitará el Autódromo de Interlagos, San Pablo, el domingo 9 de noviembre.