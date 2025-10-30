Fuxia presenta su nuevo disco en el Centro Cultural Juan L. Ortiz Fuxia, la banda paranaense, presentará su nuevo disco en el Centro Cultural Juan L. Ortiz de Paraná el sábado 15 de noviembre a las 20 horas 30 de octubre 2025 · 16:23hs

Fuxia estará presentará su nuevo disco en el Centro Cultural Juan L. Ortiz de Paraná. La cita será el sábado 15 de noviembre a las 20 horas y tocarán junto a Sinergia y La Ocasión. Entradas al 3435068829.

Fuxia, banda.jpg Fernanda Rivero / Uno Sobre la banda: Fuxia Fuxia se define como una banda de metal alternativo, en el que se mezclan riffs distorsionados con una voz melódica. "Siempre buscamos una impronta propia, novedosa y moderna. Tratamos de transmitir a través de nuestras canciones un mensaje conciliador e inspirador para quienes la escuchan".

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos se presentará junto a la joven violinista Pilar Policano Alumnas de la orquesta Río de los Pájaros estarán en el Teatro Colón

La banda se formó en 2016, pero a fines de 2023 se dieron algunas modificaciones y cambiamos de integrantes. Por lo que en la actualidad, la banda está formada por Daniel Way (voz), Jano Ortega (batería), Lucas Helwig (bajo) y Yani Almada (guitarra). LEER MÁS: Darksiders trae el universo de Pink Floyd al Centro Cultural Juan L. Ortiz