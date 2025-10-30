Fuxia presenta su nuevo disco en el Centro Cultural Juan L. Ortiz

Uno Entre Rios | Escenario | Fuxia

Fuxia, la banda paranaense, presentará su nuevo disco en el Centro Cultural Juan L. Ortiz de Paraná el sábado 15 de noviembre a las 20 horas

30 de octubre 2025 · 16:23hs
Fuxia estará presentará su nuevo disco en el Centro Cultural Juan L. Ortiz de Paraná. La cita será el sábado 15 de noviembre a las 20 horas y tocarán junto a Sinergia y La Ocasión. Entradas al 3435068829.

Sobre la banda: Fuxia

Fuxia se define como una banda de metal alternativo, en el que se mezclan riffs distorsionados con una voz melódica. "Siempre buscamos una impronta propia, novedosa y moderna. Tratamos de transmitir a través de nuestras canciones un mensaje conciliador e inspirador para quienes la escuchan".

 Pilar Policano

La banda se formó en 2016, pero a fines de 2023 se dieron algunas modificaciones y cambiamos de integrantes. Por lo que en la actualidad, la banda está formada por Daniel Way (voz), Jano Ortega (batería), Lucas Helwig (bajo) y Yani Almada (guitarra).

