Fuxia presenta su nuevo disco en el Centro Cultural Juan L. Ortiz
Fuxia, la banda paranaense, presentará su nuevo disco en el Centro Cultural Juan L. Ortiz de Paraná el sábado 15 de noviembre a las 20 horas
30 de octubre 2025 · 16:23hs
Sobre la banda: Fuxia
Fuxia se define como una banda de metal alternativo, en el que se mezclan riffs distorsionados con una voz melódica. "Siempre buscamos una impronta propia, novedosa y moderna. Tratamos de transmitir a través de nuestras canciones un mensaje conciliador e inspirador para quienes la escuchan".
La banda se formó en 2016, pero a fines de 2023 se dieron algunas modificaciones y cambiamos de integrantes. Por lo que en la actualidad, la banda está formada por Daniel Way (voz), Jano Ortega (batería), Lucas Helwig (bajo) y Yani Almada (guitarra).