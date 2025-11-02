Uno Entre Rios | El País | autos

Autos: el patentamiento creció de forma interanual y lo más vendido fue de industria nacional

El patentamiento de autos creció un 16,9% interanual durante octubre, hasta las 51.982 unidades. Se concretaron más operaciones informó Acara.

2 de noviembre 2025 · 18:14hs
Toyota lideró en el décimo mes del año la venta de vehículos en la Argentina. 

Toyota lideró en el décimo mes del año la venta de vehículos en la Argentina. 

El patentamiento de autos creció un 16,9% interanual durante octubre, hasta las 51.982 unidades, pero retrocedió más de un 7% mensual, según informó la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

LEER MÁS: Autos 0km: el patentamiento subió un 31,7% interanual en agosto

Nuevos datos sobre los patentamientos

El avance de octubre respecto al mismo mes del 2024 significó que se vendieron 7.509 vehículos más que los 44.473 registrados hace un año. En la comparación mensual se produjo un retroceso del 7,6%, ya que en septiembre se habían patentado 56.240 rodados.

En el opertivo de tránsito este fin de semana hubo 49 motos retenidas y también varios autos

Operativo de tránsito en Paraná: hubo casi 50 motos retenidas

Diego Santilli será el nuevo ministro del Interior.

Javier Milei anunció a Diego Santilli como nuevo ministro del Interior

De esta forma, en los 10 meses acumulados del año se patentaron 552.484 unidades, lo que representa un 55,1% más que en el mismo período de 2024, en el que se habían registrado 356.230 vehículos.

Entre las marcas, Toyota lideró en el décimo mes del año con 7.682 unidades vendidas. Le siguieron Volkswagen (7.271), Fiat (5.492), Ford (5.054), Renault (4.784), Chevrolet (4.237), Peugeot (4.103), Citroen (1.985), Jeep (1.809) y Nissan (1.412).

En relación a los modelos, el top tres de los más vendidos del mes tuvo cambios. El liderazgo de patentamientos en octubre fue de la Toyota Hilux con 2.523 unidades, desplazando al segundo lugar al Toyota Yaris con 2.253 vehículos patentados, y el podio lo completó el Peugeot 208 con 2.232 unidades registradas, que escaló cinco puestos en relación a septiembre.

Ranking de patentamiento

1- Toyota Hilux: 2.523.

2- Toyota Yaris: 2.253.

3- Peugeot 208: 2.232.

4- Ford Ranger: 2.031.

5- Fiat Cronos: 1.844.

6- Ford Territory: 1.709.

7- Volkswagen Amarok: 1.619.

8- Chevrolet Tracker: 1.532.

9- Volkswagen Polo: 1.460.

10- Volkswagen Tera: 1.347.

autos Patentamiento industria ACARA
Noticias relacionadas
Al final del año se incrementan el estrés y el cansancio

Síndrome de burnout: nueve de cada 10 trabajadores argentinos están "quemados" por su trabajo

el milei chacarero es de entre rios y sorprende por su parecido

El "Milei chacarero" es de Entre Ríos y sorprende por su parecido

Guillermo Francos dejó de ser el jefe de Gabinete de la Nación. 

Guillermo Francos renunció como jefe de Gabinete

Tras la derrota, Cristina Fernández cuestionó a Axel Kicillof por la estrategia: “Fue un error político desdoblar la elección”

Cristina Fernández: "Fue un error político desdoblar la elección"

Ver comentarios

Lo último

Javier Milei anunció a Diego Santilli como nuevo ministro del Interior

Javier Milei anunció a Diego Santilli como nuevo ministro del Interior

Autos: el patentamiento creció de forma interanual y lo más vendido fue de industria nacional

Autos: el patentamiento creció de forma interanual y lo más vendido fue de industria nacional

Entre Ríos: trabajan en la profesionalización y regulación de la actividad fitosanitaria

Entre Ríos: trabajan en la profesionalización y regulación de la actividad fitosanitaria

Ultimo Momento
Javier Milei anunció a Diego Santilli como nuevo ministro del Interior

Javier Milei anunció a Diego Santilli como nuevo ministro del Interior

Autos: el patentamiento creció de forma interanual y lo más vendido fue de industria nacional

Autos: el patentamiento creció de forma interanual y lo más vendido fue de industria nacional

Entre Ríos: trabajan en la profesionalización y regulación de la actividad fitosanitaria

Entre Ríos: trabajan en la profesionalización y regulación de la actividad fitosanitaria

Jannik Sinner ganó el Masters 1000 de París y volvió a ser el número 1 del mundo

Jannik Sinner ganó el Masters 1000 de París y volvió a ser el número 1 del mundo

Dibu Martínez posteó tras su error en la caída de Aston Villa: Yo nunca pierdo

Dibu Martínez posteó tras su error en la caída de Aston Villa: "Yo nunca pierdo"

Policiales
La Paz: tres hombres atacaron a funcionaria policial que estaba de guardia

La Paz: tres hombres atacaron a funcionaria policial que estaba de guardia

Allanamientos en Concordia: murió su madre, lo amenazaron y exigieron que siga ocultando la droga

Allanamientos en Concordia: murió su madre, lo amenazaron y exigieron que siga ocultando la droga

Paradero: encontraron a la menor que buscaban en Paraná

Paradero: encontraron a la menor que buscaban en Paraná

Homicidio de Jazmín González: piden peritar el celular de un imputado

Homicidio de Jazmín González: piden peritar el celular de un imputado

Daniel Tavi Celis fue alojado en la Unidad Penal de Gualeguaychú

Daniel Tavi Celis fue alojado en la Unidad Penal de Gualeguaychú

Ovación
Boca Juniors se impuso 2-1 ante Estudiantes en un final agónico

Boca Juniors se impuso 2-1 ante Estudiantes en un final agónico

Jannik Sinner ganó el Masters 1000 de París y volvió a ser el número 1 del mundo

Jannik Sinner ganó el Masters 1000 de París y volvió a ser el número 1 del mundo

Dibu Martínez posteó tras su error en la caída de Aston Villa: Yo nunca pierdo

Dibu Martínez posteó tras su error en la caída de Aston Villa: "Yo nunca pierdo"

Sorpresa mundial: Ferrari no le renovaría a Hamilton y tendría en la mira a otra estrella de la Fórmula 1

Sorpresa mundial: Ferrari no le renovaría a Hamilton y tendría en la mira a otra estrella de la Fórmula 1

El golazo agónico de Messi en Inter Miami que lo deja vez más cerca de otra marca histórica

El golazo agónico de Messi en Inter Miami que lo deja vez más cerca de otra marca histórica

La provincia
Entre Ríos: trabajan en la profesionalización y regulación de la actividad fitosanitaria

Entre Ríos: trabajan en la profesionalización y regulación de la actividad fitosanitaria

Operativo de tránsito en Paraná: hubo casi 50 motos retenidas

Operativo de tránsito en Paraná: hubo casi 50 motos retenidas

La Facultad de Trabajo Social estrena dos licenciaturas para 2026

La Facultad de Trabajo Social estrena dos licenciaturas para 2026

Gestión Cultural: una reforma curricular y décimo aniversario

Gestión Cultural: una reforma curricular y décimo aniversario

Entre Ríos: jornada cálida y algo inestable con máximas de 28 grados

Entre Ríos: jornada cálida y algo inestable con máximas de 28 grados

Dejanos tu comentario