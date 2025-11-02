Autos: el patentamiento creció de forma interanual y lo más vendido fue de industria nacional

El patentamiento de autos creció un 16,9% interanual durante octubre, hasta las 51.982 unidades. Se concretaron más operaciones informó Acara.

Toyota lideró en el décimo mes del año la venta de vehículos en la Argentina.

El patentamiento de autos creció un 16,9% interanual durante octubre, hasta las 51.982 unidades, pero retrocedió más de un 7% mensual, según informó la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

El avance de octubre respecto al mismo mes del 2024 significó que se vendieron 7.509 vehículos más que los 44.473 registrados hace un año. En la comparación mensual se produjo un retroceso del 7,6%, ya que en septiembre se habían patentado 56.240 rodados.

De esta forma, en los 10 meses acumulados del año se patentaron 552.484 unidades, lo que representa un 55,1% más que en el mismo período de 2024, en el que se habían registrado 356.230 vehículos.

Entre las marcas, Toyota lideró en el décimo mes del año con 7.682 unidades vendidas. Le siguieron Volkswagen (7.271), Fiat (5.492), Ford (5.054), Renault (4.784), Chevrolet (4.237), Peugeot (4.103), Citroen (1.985), Jeep (1.809) y Nissan (1.412).

En relación a los modelos, el top tres de los más vendidos del mes tuvo cambios. El liderazgo de patentamientos en octubre fue de la Toyota Hilux con 2.523 unidades, desplazando al segundo lugar al Toyota Yaris con 2.253 vehículos patentados, y el podio lo completó el Peugeot 208 con 2.232 unidades registradas, que escaló cinco puestos en relación a septiembre.

Ranking de patentamiento

1- Toyota Hilux: 2.523.

2- Toyota Yaris: 2.253.

3- Peugeot 208: 2.232.

4- Ford Ranger: 2.031.

5- Fiat Cronos: 1.844.

6- Ford Territory: 1.709.

7- Volkswagen Amarok: 1.619.

8- Chevrolet Tracker: 1.532.

9- Volkswagen Polo: 1.460.

10- Volkswagen Tera: 1.347.