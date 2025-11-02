Operativo de tránsito en Paraná: hubo casi 50 motos retenidas

En un operativo de tránsito en Paraná, la Policía Departamental y el personal municipal de Tránsito retuvieron 49 motos y hubo tres detenidos

En un operativo de tránsito realizado en Paraná, la Policía Departamental junto con el personal municipal de Tránsit,o retuvieron 49 motocicletas. Además, se registraron 74 personas identificadas y tres detenidos por agresión o intento de agresión hacia el personal policial.

Según informaron fuentes policiales, las retenciones se debieron a diversas infracciones de tránsito, como falta de documentación, ausencia de casco reglamentario, circulación de menores de edad sin carné habilitante y ruidos molestos. De las motos secuestradas, 22 fueron retenidas por el área de Tránsito y 27 por efectivos policiales, publicó Elonce.

También se retuvieron automóviles por distintas infracciones.

El Jefe Departamental de Policía, Comisario Mayor Carlos Schmunk, confirmó que los operativos coincidieron con una convocatoria nacional de motociclistas que generó disturbios en distintas ciudades del país. Al respecto, detalló: “Anoche, hubo una convocatoria a nivel nacional de estas personas que andan en moto y realizaron alteraciones al orden público. Tenemos un policía lesionado porque una mujer, al momento del control de tránsito y al no tener papeles, le pegó con el casco y le hicieron cuatro puntos”.

El funcionario también advirtió sobre la responsabilidad de los padres en los casos donde los infractores son menores: “Hemos encontrado menores sin carnet y con motos de su propiedad. Los padres saben que circulan sin habilitación y, sin embargo, vienen a reclamar y a defender lo indefendible”, remarcó en declaraciones radiales.

Tres policías lesionados durante el operativo de tránsito

De acuerdo con el parte oficial, tres efectivos resultaron heridos en distintas circunstancias. Entre ellos se encuentra el propio jefe departamental, Carlos Schmunk, quien sufrió lesiones leves junto a otro agente que lo acompañaba durante un operativo.

El caso más grave fue el del Oficial Ayudante Juan Pablo Robirosa, de 24 años, perteneciente a la Comisaría Octava de San Benito. El funcionario fue golpeado en la cabeza con un casco por una mujer cuando intentaba identificar a una pareja que circulaba en moto en el barrio El Morro, frente a la Escuela Nº100

El joven oficial fue trasladado en ambulancia al hospital local, donde ingresó consciente y estable, recibiendo sutura por una herida cortante en el cuero cabelludo. La agresora fue identificada, y la investigación quedó en manos de la Fiscalía.

Detención por resistencia a la autoridad

Otro episodio violento ocurrió cuando un motociclista de 20 años intentó escapar a bordo de una Zanella RX 150 sin dominio colocado, en un procedimiento encabezado por el comisario Schmunk. El joven embistió a los jefes policiales en su intento de huida, siendo reducido y detenido en el lugar, mientras su acompañante logró escapar a pie.

El vehículo fue retenido por falta de documentación y, tras la comunicación con el fiscal Dr. Zenkluzen, se ordenó la aprehensión del conductor por resistencia a la autoridad.

Habrá más controles

Desde la Jefatura Departamental Paraná se informó que los operativos continuarán en los próximos días, con controles coordinados en puntos estratégicos y trabajo conjunto con el municipio. El objetivo, subrayaron, es reducir la circulación irregular de motocicletas y garantizar la seguridad vial ante el aumento de hechos de violencia asociados a estos desplazamientos.