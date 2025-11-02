Dibu Martínez posteó tras su error en la caída de Aston Villa: "Yo nunca pierdo".

El arquero argentino se equivocó en el primer gol de los Reds, que derrotaron a los Villanos por 2-0 en la décima fecha de la Premier League.

El arquero marplatense Emiliano Dibu Martínez, quien ayer cometió un grosero error en la derrota de Aston Villa por 2-0 contra Liverpool en Anfield por una nueva fecha de la Premier League, realizó una fuerte publicación en su cuenta personal de Instagram: “Yo nunca pierdo: gano o aprendo”.

Martínez fue invulnerable durante los primeros 45 minutos del partido, pero un error suyo lo condenó a falta de segundos para que termine el capítulo inicial . Dibu recibió un pase del zaguero español Pau Torres y, luego de ver al resto de sus compañeros marcados, le devolvió la pelota. Sin embargo , la presión del neerlandés Cody Gakpo forjó su imprecisión y el egipcio Mohamed Salah capturó la pelota y la empujó al fondo de la red , que estaba sin custodia.

El grosero error del Dibu Martínez

El segundo tanto de los Reds llegó a los 13 del complemento, con complicidad de la fortuna. El argentino Alexis Mac Allister habilitó la corrida del neerlandés Ryan Gravenberch, quien pateó antes de ingresar al área y, gracias a un desvío en un defensor de la visita, dejó al bonaerense sentado y sin chances de evitar el gol.

El posteo del Dibu Martínez en Instagram

Pasadas diez fechas de la Premier League, Aston Villa marcha 11° con quince unidades, producto de cuatro victorias, tres empates y tres derrotas. Por su parte, Martínez jugó ocho partidos y padeció siete goles. La próxima cita de los Villanos será el jueves ante el Maccabi Tel Aviv en Birmingham.

En los próximos días, Dibu se sumará a la gira de la Selección Argentina, que hará base en España (seguramente Elche, aunque falta confirmación) y disputará un amistoso el próximo 14 de noviembre frente a Angola en su capital Luanda. Se espera que el arquero campeón del mundo y bicampeón de América sea titular, aunque el técnico Lionel Scaloni podría sorprender y darle minutos a otro compatriota, como ocurrió con Facundo Cambeses en la paliza 5-0 sobre Puerto Rico.