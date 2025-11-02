Uno Entre Rios | Ovación | Dibu Martínez

Dibu Martínez posteó tras su error en la caída de Aston Villa: "Yo nunca pierdo"

El arquero argentino se equivocó en el primer gol de los Reds, que derrotaron a los Villanos por 2-0 en la décima fecha de la Premier League.

2 de noviembre 2025 · 17:17hs
El arquero marplatense Emiliano Dibu Martínez, quien ayer cometió un grosero error en la derrota de Aston Villa por 2-0 contra Liverpool en Anfield por una nueva fecha de la Premier League, realizó una fuerte publicación en su cuenta personal de Instagram: “Yo nunca pierdo: gano o aprendo”.

Martínez fue invulnerable durante los primeros 45 minutos del partido, pero un error suyo lo condenó a falta de segundos para que termine el capítulo inicial. Dibu recibió un pase del zaguero español Pau Torres y, luego de ver al resto de sus compañeros marcados, le devolvió la pelota. Sin embargo, la presión del neerlandés Cody Gakpo forjó su imprecisión y el egipcio Mohamed Salah capturó la pelota y la empujó al fondo de la red, que estaba sin custodia.

El grosero error del Dibu Martínez

El segundo tanto de los Reds llegó a los 13 del complemento, con complicidad de la fortuna. El argentino Alexis Mac Allister habilitó la corrida del neerlandés Ryan Gravenberch, quien pateó antes de ingresar al área y, gracias a un desvío en un defensor de la visita, dejó al bonaerense sentado y sin chances de evitar el gol.

El posteo del Dibu Martínez en Instagram

Dibu Martinez 2
Pasadas diez fechas de la Premier League, Aston Villa marcha 11° con quince unidades, producto de cuatro victorias, tres empates y tres derrotas. Por su parte, Martínez jugó ocho partidos y padeció siete goles. La próxima cita de los Villanos será el jueves ante el Maccabi Tel Aviv en Birmingham.

En los próximos días, Dibu se sumará a la gira de la Selección Argentina, que hará base en España (seguramente Elche, aunque falta confirmación) y disputará un amistoso el próximo 14 de noviembre frente a Angola en su capital Luanda. Se espera que el arquero campeón del mundo y bicampeón de América sea titular, aunque el técnico Lionel Scaloni podría sorprender y darle minutos a otro compatriota, como ocurrió con Facundo Cambeses en la paliza 5-0 sobre Puerto Rico.

