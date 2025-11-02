El IAAER renueva su cartelera y rinde tributo al realizador Rubén Noble

Uno Entre Rios | Escenario | IAAER

El Cineclub del Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (IAAER) continúa con su ciclo de proyecciones, y esta vez rendirá homenaje a un destacado realizador de la provincia

2 de noviembre 2025 · 09:41hs
El Cineclub del Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (IAAER) continúa con su ciclo de proyecciones, y esta vez rendirá homenaje a un destacado realizador de la provincia.

Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos

La función será el martes 4, a las 20, en Matorras 861, Paraná, con entrada libre y gratuita. Se proyectará This is Spinal Tap (1984), de Rob Reiner, una comedia filmada como falso documental que parodia el mundo del rock y se convirtió en un clásico de culto.

En esta nueva programación del IAAER, el humor es el eje central. La cartelera comenzó la semana pasada con 12:08 al este de Bucarest, del director rumano Corneliu Porumboiu, y continuará con This is Spinal Tap, que figura entre las 500 mejores películas de todos los tiempos según la revista Empire. La propuesta invita a disfrutar de un film ingenioso, reconocido por su tono irreverente y su retrato satírico de una banda de heavy metal ficticia que terminó trascendiendo la pantalla.

A partir de esta edición, el Cineclub pasará a llamarse Noble, en homenaje a Rubén Noble, pionero del audiovisual entrerriano. Fue camarógrafo y editor del primer semanario televisivo regional Entre Ríos Hoy, además de haber trabajado en Sucesos Argentinos y otros noticieros producidos por el documentalista santafesino Luis Trossero. También integró los equipos de TV Color en los inicios de Canal 9 Paraná durante la década de 1980.

Noble se destacó por su labor periodística y por preservar valioso material fotográfico del gabinete de prensa del gobierno provincial durante años de dictadura. Desde 2017, la sala del IAAER lleva su nombre, y ahora el Cineclub amplía ese reconocimiento, reafirmando la importancia de su legado en la historia audiovisual de Entre Ríos.

La programación continuará el martes 11, a las 20, con Los guantes mágicos (2003), del director argentino Martín Rejtman.

