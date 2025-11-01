Uno Entre Rios | Policiales | La Paz

La Paz: tres hombres atacaron a funcionaria policial que estaba de guardia

Un sujeto la abrazó de atrás y la arrastró a un descampado donde se encontraban dos hombres más. Ocurrió en La Paz. Le robaron su arma y el celular

1 de noviembre 2025 · 12:36hs
Un violento hecho delictivo ocurrió el viernes aproximadamente a las 23:20 en La Paz. Según fuentes policiales una mujer policía fue atacada por tres individuos en las inmediaciones de la Plaza Belgrano.

Según supo UNO el viernes una funcionaria policial que se encontraba cubriendo servicio en plaza Belgrano del barrio homónimo, en momentos en que realizaba recorrida institucional por la zona de la Escuela N° 109 Carlos Daniel Vila, fue víctima de un hecho delictivo.

"La agente fue abordada por un individuo que la abrazó por detrás y la arrastró hacia un descampado donde la aguardaban otros dos sujetos y tras un breve forcejeo y agresión, los delincuentes le sustrajeron su arma reglamentaria y su teléfono celular, luego se dieron a la fuga por el mismo descampado. La funcionaria fue asistida en el hospital local, donde se constató que presentaba lesiones leves. Se dio intervención a la Fiscalía en turno, que dispuso las actuaciones correspondientes y continúa con la investigación", indica el parte policial.

