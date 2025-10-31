Desde la Unidad Fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes de Paraná se había solicitado la colaboración de la población con el fin de dar con el paradero de una menor de 13 años; quien ayer a las 18.20 se había retirado del colegio al que asiste sin regresar a su hogar.
Paradero: encontraron a la menor que buscaban en Paraná
La joven de 13 años era buscada en Paraná desde las 18.20 del jueves cuando se retiró del colegio al que asiste
31 de octubre 2025 · 14:07hs
La búsqueda se desactivó este viernes cuando la joven apareció sana y salva.