Uno Entre Rios | Policiales | Paradero

Paradero: encontraron a la menor que buscaban en Paraná

La joven de 13 años era buscada en Paraná desde las 18.20 del jueves cuando se retiró del colegio al que asiste

31 de octubre 2025 · 14:07hs
La joven de 13 años que era buscada en Paraná desde las 18.20 del jueves cuando se retiró del colegio al que asiste

La joven de 13 años que era buscada en Paraná desde las 18.20 del jueves cuando se retiró del colegio al que asiste, apareció sana y salva. 

Desde la Unidad Fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes de Paraná se había solicitado la colaboración de la población con el fin de dar con el paradero de una menor de 13 años; quien ayer a las 18.20 se había retirado del colegio al que asiste sin regresar a su hogar.

La búsqueda se desactivó este viernes cuando la joven apareció sana y salva.

Manrique llevaba a adolescente en la moto el día del hecho.

Homicidio de Jazmín González: piden peritar el celular de un imputado

daniel tavi celis fue alojado en la unidad penal de gualeguaychu

Daniel Tavi Celis fue alojado en la Unidad Penal de Gualeguaychú

Paradero Menor Paraná
Noticias relacionadas
funcionario de villa mantero acordo una pena leve por chocar y matar a un hombre

Funcionario de Villa Mantero acordó una pena leve por chocar y matar a un hombre

Pablo Laurta está acusado del homicidio de Martín Palacio (der.).

Hallaron cráneo y restos óseos: investigan si pertenecen al remisero asesinado por Pablo Laurta

La Fiscalía abrió de oficio una investigación penal contra un ex docente de la Facultad de Psicología de Uader.

Uader: abren causa por presuntos hechos de violencia sexual y de género

El hombre baleado recibió atención médica en el Hospital San Martín.

Paraná: un hombre recibió tres disparos en la pierna y buscan al autor del ataque

Ver comentarios

Lo último

Las tarifas de gas y luz aumentarán 3,8% promedio en noviembre

Las tarifas de gas y luz aumentarán 3,8% promedio en noviembre

Vicentin en manos argentinas: Grassi le ganó la pulseada a Dreyfus

Vicentin en manos argentinas: Grassi le ganó la pulseada a Dreyfus

Paradero: encontraron a la menor que buscaban en Paraná

Paradero: encontraron a la menor que buscaban en Paraná

Ultimo Momento
Las tarifas de gas y luz aumentarán 3,8% promedio en noviembre

Las tarifas de gas y luz aumentarán 3,8% promedio en noviembre

Vicentin en manos argentinas: Grassi le ganó la pulseada a Dreyfus

Vicentin en manos argentinas: Grassi le ganó la pulseada a Dreyfus

Paradero: encontraron a la menor que buscaban en Paraná

Paradero: encontraron a la menor que buscaban en Paraná

Entre Ríos: ¿Qué hacer ante las mordura de serpientes?

Entre Ríos: ¿Qué hacer ante las mordura de serpientes?

Atlético Echagüe Club, referente del rugby femenino, entre los mejores 20 clubes del país

Atlético Echagüe Club, referente del rugby femenino, entre los mejores 20 clubes del país

Policiales
Paradero: encontraron a la menor que buscaban en Paraná

Paradero: encontraron a la menor que buscaban en Paraná

Homicidio de Jazmín González: piden peritar el celular de un imputado

Homicidio de Jazmín González: piden peritar el celular de un imputado

Daniel Tavi Celis fue alojado en la Unidad Penal de Gualeguaychú

Daniel Tavi Celis fue alojado en la Unidad Penal de Gualeguaychú

Funcionario de Villa Mantero acordó una pena leve por chocar y matar a un hombre

Funcionario de Villa Mantero acordó una pena leve por chocar y matar a un hombre

Hallaron cráneo y restos óseos: investigan si pertenecen al remisero asesinado por Pablo Laurta

Hallaron cráneo y restos óseos: investigan si pertenecen al remisero asesinado por Pablo Laurta

Ovación
Atlético Echagüe Club, referente del rugby femenino, entre los mejores 20 clubes del país

Atlético Echagüe Club, referente del rugby femenino, entre los mejores 20 clubes del país

Liga Provincial: partido caliente en el norte entrerriano

Liga Provincial: partido caliente en el norte entrerriano

Palmeiras aplastó a Liga de Quito y jugará la final de la Libertadores

Palmeiras aplastó a Liga de Quito y jugará la final de la Libertadores

Lanús venció a Universidad de Chile y jugará la final de la Copa Sudamericana

Lanús venció a Universidad de Chile y jugará la final de la Copa Sudamericana

San Lorenzo y Deportivo Riestra abren la 14ª fecha

San Lorenzo y Deportivo Riestra abren la 14ª fecha

La provincia
Entre Ríos: ¿Qué hacer ante las mordura de serpientes?

Entre Ríos: ¿Qué hacer ante las mordura de serpientes?

Halloween: repudian una fiesta en Concepción del Uruguay

Halloween: repudian una fiesta en Concepción del Uruguay

Rogelio Frigerio, tras la reunión de Javier Milei con Gobernadores: Ahora hay otra actitud

Rogelio Frigerio, tras la reunión de Javier Milei con Gobernadores: "Ahora hay otra actitud"

En Concordia presentaron el presupuesto 2026

En Concordia presentaron el presupuesto 2026

Elecciones 2025: con el escrutinio definitivo se conocieron los resultados finales en Entre Ríos

Elecciones 2025: con el escrutinio definitivo se conocieron los resultados finales en Entre Ríos

Dejanos tu comentario