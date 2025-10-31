Uno Entre Rios | Policiales | Jazmín González

Homicidio de Jazmín González: piden peritar el celular de un imputado

El fiscal solicitó extracción de datos del celular del imputado, Julián Manrique, para analizar sus comunicaciones antes y después de crimen de Jazmín González

Gonzalo Núñez

Por Gonzalo Núñez

31 de octubre 2025 · 13:17hs
Manrique llevaba a adolescente en la moto el día del hecho.

Manrique llevaba a adolescente en la moto el día del hecho.

La causa por el homicidio de Jazmín González, de 16 años, ocurrido en el barrio Bajada Grande de Paraná la madrugada del domingo 19, continúa avanzando con nuevas diligencias judiciales. Mientras el principal acusado, Yamil Cabrera, permanece internado en el Hospital San Martín, la fiscalía busca reconstruir los momentos previos y posteriores al hecho mediante el análisis de pruebas tecnológicas y testimoniales. Cabe recordar que los investigadores sostienen que el crimen se originó durante una pelea entre dos grupos de jóvenes que participaban en una reunión o fiesta en la zona.

En ese marco, este viernes se desarrolló una audiencia -a la que asistió UNO- ante la jueza de Garantías Marina Barbagelata en la que el fiscal Laureano Dato solicitó la extracción de datos del teléfono celular perteneciente a uno de los imputados, quien se encuentra alojado en la Unidad Penal de Victoria. Se trata de Julián Jonathan Manrique, de 21 años, que acompañaba a la víctima en la motocicleta la noche del hecho que terminó con la muerte de la adolescente.

Prisión preventiva para uno de los acusados de atacar al sospechoso del crimen de Jazmín González.

Prisión preventiva para uno de los acusados de atacar al sospechoso del crimen de Jazmín González

Dispusieron la prisión domiciliaria por 60 días para el joven que disparó contra los que mataron a Jazmín González en barrio Mosconi

Jazmín González: dictaron prisión domiciliaria para uno de los participantes del tiroteo

Jazmín González homicidio Julián Manrique

El joven enfrenta cargos por los supuestos delitos de homicidio en grado de tentativa por el uso de arma de fuego, portación ilegal de arma de fuego de guerra y provisión ilegítima de arma de fuego. Y es que, luego de que Cabrera le disparara a la joven, Manrique se bajó de la moto y abrió fuego contra el atacante. Se presume que usó un arma 9 mm que se encuentra secuestrada. La secuencia quedó filmada.

Durante la audiencia, el fiscal explicó que pidió la extracción de datos del teléfono celular del imputado para analizar las comunicaciones tanto del día del hecho, de momentos posteriores a su detención, como de 30 días antes, para establecer cómo obtuvo el arma. "Para la fiscalía es necesaria peritarla, pues es una evidencia pertinente, útil a los fines de esclarecer las circunstancias y los momentos previos e inmediatamente posteriores al hecho. Considera la fiscalía que es útil a los fines de extraer la información relativa a lo que es el objeto procesal", dijo.

LEER MÁS: Allanamiento por el homicidio de Jazmín González

Asimismo, el representante del Ministerio Público Fiscal pidió extraer información de un periodo de 30 días anteriores al hecho. "Esto tiene que ver con las circunstancias del hecho; se pretende, principalmente, determinar la participación en el ilícito y también la obtención del arma ilegítima que habría estado en poder del ciudadano Manrique al momento del secuestro dispuesto por la Fiscalía, conforme las actuaciones que elevó la División Homicidios", completó.

El abogado defensor, César Jardín, manifestó su acuerdo con la medida, pero reconoció que no tenía el consentimiento de su cliente ya que no se había comunicado. Por esa razón, la magistrada dispuso un cuarto intermedio hasta el lunes. El tiempo es suficiente para que el letrado consulte al imputado sobre la pericia que pretende realizar la fiscalía y que éste preste su consentimiento.

LEER MÁS: Jazmín González: dictaron prisión domiciliaria para uno de los participantes del tiroteo

Paraná mataron adolescente

Otros acusados

En la causa hay otros imputados. Además de Cabrera, quien está internado, a Emiliano Héctor Strack, de 21 años, se lo acusa de haber apuñalado al joven señalado como autor del disparo que mató a Jazmín. Ese mismo delito le endilgan a Facundo Rodrigo Martínez, de 23 años. Ambos se encuentran detenidos.

En tanto, Jesús Gómez fue imputado por “encubrimiento agravado“, luego de esconder el arma 9 mm utilizada por Manrique en el enfrentamiento.

Jazmín González Imputado celular Paraná
Noticias relacionadas
La investigación por el crimen de Jazmín González avanzó con cuatro allanamientos y el secuestro de un revólver. El principal sospechoso está grave.

Homicidio de Jazmín González: secuestraron un arma y el principal acusado está grave

La joven de 13 años que era buscada en Paraná desde las 18.20 del jueves cuando se retiró del colegio al que asiste, apareció sana y salva. 

Paradero: encontraron a la menor que buscaban en Paraná

daniel tavi celis fue alojado en la unidad penal de gualeguaychu

Daniel Tavi Celis fue alojado en la Unidad Penal de Gualeguaychú

funcionario de villa mantero acordo una pena leve por chocar y matar a un hombre

Funcionario de Villa Mantero acordó una pena leve por chocar y matar a un hombre

Ver comentarios

Lo último

Las tarifas de gas y luz aumentarán 3,8% promedio en noviembre

Las tarifas de gas y luz aumentarán 3,8% promedio en noviembre

Vicentin en manos argentinas: Grassi le ganó la pulseada a Dreyfus

Vicentin en manos argentinas: Grassi le ganó la pulseada a Dreyfus

Paradero: encontraron a la menor que buscaban en Paraná

Paradero: encontraron a la menor que buscaban en Paraná

Ultimo Momento
Las tarifas de gas y luz aumentarán 3,8% promedio en noviembre

Las tarifas de gas y luz aumentarán 3,8% promedio en noviembre

Vicentin en manos argentinas: Grassi le ganó la pulseada a Dreyfus

Vicentin en manos argentinas: Grassi le ganó la pulseada a Dreyfus

Paradero: encontraron a la menor que buscaban en Paraná

Paradero: encontraron a la menor que buscaban en Paraná

Entre Ríos: ¿Qué hacer ante las mordura de serpientes?

Entre Ríos: ¿Qué hacer ante las mordura de serpientes?

Atlético Echagüe Club, referente del rugby femenino, entre los mejores 20 clubes del país

Atlético Echagüe Club, referente del rugby femenino, entre los mejores 20 clubes del país

Policiales
Paradero: encontraron a la menor que buscaban en Paraná

Paradero: encontraron a la menor que buscaban en Paraná

Homicidio de Jazmín González: piden peritar el celular de un imputado

Homicidio de Jazmín González: piden peritar el celular de un imputado

Daniel Tavi Celis fue alojado en la Unidad Penal de Gualeguaychú

Daniel Tavi Celis fue alojado en la Unidad Penal de Gualeguaychú

Funcionario de Villa Mantero acordó una pena leve por chocar y matar a un hombre

Funcionario de Villa Mantero acordó una pena leve por chocar y matar a un hombre

Hallaron cráneo y restos óseos: investigan si pertenecen al remisero asesinado por Pablo Laurta

Hallaron cráneo y restos óseos: investigan si pertenecen al remisero asesinado por Pablo Laurta

Ovación
Atlético Echagüe Club, referente del rugby femenino, entre los mejores 20 clubes del país

Atlético Echagüe Club, referente del rugby femenino, entre los mejores 20 clubes del país

Liga Provincial: partido caliente en el norte entrerriano

Liga Provincial: partido caliente en el norte entrerriano

Palmeiras aplastó a Liga de Quito y jugará la final de la Libertadores

Palmeiras aplastó a Liga de Quito y jugará la final de la Libertadores

Lanús venció a Universidad de Chile y jugará la final de la Copa Sudamericana

Lanús venció a Universidad de Chile y jugará la final de la Copa Sudamericana

San Lorenzo y Deportivo Riestra abren la 14ª fecha

San Lorenzo y Deportivo Riestra abren la 14ª fecha

La provincia
Entre Ríos: ¿Qué hacer ante las mordura de serpientes?

Entre Ríos: ¿Qué hacer ante las mordura de serpientes?

Halloween: repudian una fiesta en Concepción del Uruguay

Halloween: repudian una fiesta en Concepción del Uruguay

Rogelio Frigerio, tras la reunión de Javier Milei con Gobernadores: Ahora hay otra actitud

Rogelio Frigerio, tras la reunión de Javier Milei con Gobernadores: "Ahora hay otra actitud"

En Concordia presentaron el presupuesto 2026

En Concordia presentaron el presupuesto 2026

Elecciones 2025: con el escrutinio definitivo se conocieron los resultados finales en Entre Ríos

Elecciones 2025: con el escrutinio definitivo se conocieron los resultados finales en Entre Ríos

Dejanos tu comentario