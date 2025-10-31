Homicidio de Jazmín González: piden peritar el celular de un imputado

El fiscal solicitó extracción de datos del celular del imputado, Julián Manrique, para analizar sus comunicaciones antes y después de crimen de Jazmín González

La causa por el homicidio de Jazmín González, de 16 años, ocurrido en el barrio Bajada Grande de Paraná la madrugada del domingo 19, continúa avanzando con nuevas diligencias judiciales. Mientras el principal acusado, Yamil Cabrera, permanece internado en el Hospital San Martín, la fiscalía busca reconstruir los momentos previos y posteriores al hecho mediante el análisis de pruebas tecnológicas y testimoniales. Cabe recordar que los investigadores sostienen que el crimen se originó durante una pelea entre dos grupos de jóvenes que participaban en una reunión o fiesta en la zona.

En ese marco, este viernes se desarrolló una audiencia -a la que asistió UNO- ante la jueza de Garantías Marina Barbagelata en la que el fiscal Laureano Dato solicitó la extracción de datos del teléfono celular perteneciente a uno de los imputados, quien se encuentra alojado en la Unidad Penal de Victoria. Se trata de Julián Jonathan Manrique, de 21 años, que acompañaba a la víctima en la motocicleta la noche del hecho que terminó con la muerte de la adolescente.

Jazmín González homicidio Julián Manrique

El joven enfrenta cargos por los supuestos delitos de homicidio en grado de tentativa por el uso de arma de fuego, portación ilegal de arma de fuego de guerra y provisión ilegítima de arma de fuego. Y es que, luego de que Cabrera le disparara a la joven, Manrique se bajó de la moto y abrió fuego contra el atacante. Se presume que usó un arma 9 mm que se encuentra secuestrada. La secuencia quedó filmada.

Durante la audiencia, el fiscal explicó que pidió la extracción de datos del teléfono celular del imputado para analizar las comunicaciones tanto del día del hecho, de momentos posteriores a su detención, como de 30 días antes, para establecer cómo obtuvo el arma. "Para la fiscalía es necesaria peritarla, pues es una evidencia pertinente, útil a los fines de esclarecer las circunstancias y los momentos previos e inmediatamente posteriores al hecho. Considera la fiscalía que es útil a los fines de extraer la información relativa a lo que es el objeto procesal", dijo.

Asimismo, el representante del Ministerio Público Fiscal pidió extraer información de un periodo de 30 días anteriores al hecho. "Esto tiene que ver con las circunstancias del hecho; se pretende, principalmente, determinar la participación en el ilícito y también la obtención del arma ilegítima que habría estado en poder del ciudadano Manrique al momento del secuestro dispuesto por la Fiscalía, conforme las actuaciones que elevó la División Homicidios", completó.

El abogado defensor, César Jardín, manifestó su acuerdo con la medida, pero reconoció que no tenía el consentimiento de su cliente ya que no se había comunicado. Por esa razón, la magistrada dispuso un cuarto intermedio hasta el lunes. El tiempo es suficiente para que el letrado consulte al imputado sobre la pericia que pretende realizar la fiscalía y que éste preste su consentimiento.

Paraná mataron adolescente

Otros acusados

En la causa hay otros imputados. Además de Cabrera, quien está internado, a Emiliano Héctor Strack, de 21 años, se lo acusa de haber apuñalado al joven señalado como autor del disparo que mató a Jazmín. Ese mismo delito le endilgan a Facundo Rodrigo Martínez, de 23 años. Ambos se encuentran detenidos.

En tanto, Jesús Gómez fue imputado por “encubrimiento agravado“, luego de esconder el arma 9 mm utilizada por Manrique en el enfrentamiento.