Metal: Deftponys se presenta el 27 de mayo en Limbo Pub

Deftponys nace para rendir homenaje a ésta trayectoria interpretando parte de su repertorio temprano. Deftones marcó un legado en el rock internacional del hemisferio norte. Así como otra bandas de fines de la década de los 90. Por ese entonces se generó una nueva ola del rock alternativo mezclado con el grunge y el metal. El mainstream lo denominó "New metal", un término controversial y poco claro ya que fueron etiquetadas con éste rótulo muchas bandas que, claramente, no tenían mucha afinidad estética. Algunas pasaron fugazmente colgadas de esta nueva ola y no perduraron. Pero otras siguen en actividad hasta nuestros días. Deftones es una de ellas. Con una estética particular que fue evolucionando, la banda generó una identidad propia fácilmente reconocible.

Así como alguna vez Kurt Cobain hizo alusión al espíritu adolescente para titular a un emblemático himno grunge, los ponys vienen a reivindicar ésta esencia ya que cada uno de los que integramos la banda nacieron mamando la década de los 80 y viviendo los 90 como músicos activos.

El nombre surge como una fusión que hace alusión el álbum cumbre (a nuestro entender) de la banda: WHITE PONY. La mayor parte del repertorio está integrada por canciones de éste disco, pero también temas de discografías anteriores y algo posterior a ése trabajo bisagra. La esencia de los ponys no es solamente la interpretación de una banda muy influyente en nuestras trayectorias rockeras si no, más bien, una búsqueda de revivir sensaciones que enaltecen ése espíritu adolescente y esa energía que tanto nos movilizó en una época de vida intensa y a la vez gratificante. "Esto va más allá de DEFTONES, es un tributo a una época", indicó la banda. Los integrantes son Javier Zapata (Guitarra); Pablo Cicognini (Guitarra, coros, programación y samplers); Lisandro Wursten (Bajo);Germán Rolón (Batería); Bruno Balla (Voz).