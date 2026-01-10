Mario Pereyra y La T y La M se presentarán en la Fiesta de la Playa Thompson.

La Fiesta de la Playa Thompson será el sábado 24 y domingo 25, con entrada gratuita, música en vivo, gastronomía y shows de Mario Pereyra y La T y La M.

La Municipalidad de Paraná organiza una nueva edición de la Fiesta de la Playa Thompson , que se realizará el sábado 24 y domingo 25, con entrada libre y gratuita para vecinos y turistas.

El evento se desarrollará ambos días a partir de las 9 de la mañana y ofrecerá una amplia propuesta para toda la familia. Habrá gastronomía, actividades deportivas, espacios destinados a las infancias, música en vivo y diversas sorpresas.

En el escenario se presentarán Mario Pereyra y La T y La M, junto a Pont a Bailar, Enzo Barzola, Gabriela Isasi y Juan Manuel Bilat, en el marco de los shows de verano organizados por la Comuna.

La Fiesta de la Playa Thompson se consolida como una de las propuestas recreativas y culturales más convocantes de la temporada estival en la ciudad.