La Municipalidad de Paraná organiza una nueva edición de la Fiesta de la Playa Thompson, que se realizará el sábado 24 y domingo 25, con entrada libre y gratuita para vecinos y turistas.
Mario Pereyra y La T y La M se presentarán en la Fiesta de la Playa Thompson
La Fiesta de la Playa Thompson será el sábado 24 y domingo 25, con entrada gratuita, música en vivo, gastronomía y shows de Mario Pereyra y La T y La M.
10 de enero 2026 · 16:10hs
El evento se desarrollará ambos días a partir de las 9 de la mañana y ofrecerá una amplia propuesta para toda la familia. Habrá gastronomía, actividades deportivas, espacios destinados a las infancias, música en vivo y diversas sorpresas.
LEER MÁS: Presentaron la Fiesta Nacional de la Playa de Río 2026: "Un orgullo para los uruguayenses"
Paraná organiza una nueva edición de la Fiesta de la Playa Thompson
En el escenario se presentarán Mario Pereyra y La T y La M, junto a Pont a Bailar, Enzo Barzola, Gabriela Isasi y Juan Manuel Bilat, en el marco de los shows de verano organizados por la Comuna.
La Fiesta de la Playa Thompson se consolida como una de las propuestas recreativas y culturales más convocantes de la temporada estival en la ciudad.