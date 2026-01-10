Uno Entre Rios | Escenario | Fiesta de la Playa

Mario Pereyra y La T y La M se presentarán en la Fiesta de la Playa Thompson

La Fiesta de la Playa Thompson será el sábado 24 y domingo 25, con entrada gratuita, música en vivo, gastronomía y shows de Mario Pereyra y La T y La M.

10 de enero 2026 · 16:10hs
Mario Pereyra y La T y La M se presentarán en la Fiesta de la Playa Thompson.

Mario Pereyra y La T y La M se presentarán en la Fiesta de la Playa Thompson.

La Municipalidad de Paraná organiza una nueva edición de la Fiesta de la Playa Thompson, que se realizará el sábado 24 y domingo 25, con entrada libre y gratuita para vecinos y turistas.

El evento se desarrollará ambos días a partir de las 9 de la mañana y ofrecerá una amplia propuesta para toda la familia. Habrá gastronomía, actividades deportivas, espacios destinados a las infancias, música en vivo y diversas sorpresas.

Se presentaron los eventos deportivos de la Fiesta de la Playa

Se presentaron los eventos deportivos de la Fiesta de la Playa

Comenzó el armado del escenario para la Fiesta de la Playa

Comenzó el armado del escenario para la Fiesta de la Playa

LEER MÁS: Presentaron la Fiesta Nacional de la Playa de Río 2026: "Un orgullo para los uruguayenses"

Paraná organiza una nueva edición de la Fiesta de la Playa Thompson

Embed

En el escenario se presentarán Mario Pereyra y La T y La M, junto a Pont a Bailar, Enzo Barzola, Gabriela Isasi y Juan Manuel Bilat, en el marco de los shows de verano organizados por la Comuna.

La Fiesta de la Playa Thompson se consolida como una de las propuestas recreativas y culturales más convocantes de la temporada estival en la ciudad.

Fiesta de la Playa Mario Pereyra Thompson
Noticias relacionadas
Fiesta de la Playa: último día de venta de entradas a precio promocional

Fiesta de la Playa: último día de venta de entradas a precio promocional

Colón se prepara para vivir los Tradicionales Corsos Colonenses

Colón se prepara para vivir los Tradicionales Corsos Colonenses

Gualeguaychú logró cinco clasificaciones a la final del Pre Cosquín 2026

Gualeguaychú logró cinco clasificaciones a la final del Pre Cosquín 2026

Artistas de diferentes géneros musicales participaron del PreMate, certamen para definir la participación en la 35ª Fiesta Nacional del Mate de Paraná

PreMate Paraná: más de 350 artistas se presentaron en el Teatro 3 de Febrero

Ver comentarios

Lo último

Incendio forestal en Chubut: cortan la Ruta 40 entre Epuyén y El Hoyo

Incendio forestal en Chubut: cortan la Ruta 40 entre Epuyén y El Hoyo

Conmoción por el hallazgo de un perro sin vida y atado en Gualeguay

Conmoción por el hallazgo de un perro sin vida y atado en Gualeguay

Diamante vive una gran fiesta de jineteada, folclore y tradición

Diamante vive una gran fiesta de jineteada, folclore y tradición

Ultimo Momento
Incendio forestal en Chubut: cortan la Ruta 40 entre Epuyén y El Hoyo

Incendio forestal en Chubut: cortan la Ruta 40 entre Epuyén y El Hoyo

Conmoción por el hallazgo de un perro sin vida y atado en Gualeguay

Conmoción por el hallazgo de un perro sin vida y atado en Gualeguay

Diamante vive una gran fiesta de jineteada, folclore y tradición

Diamante vive una gran fiesta de jineteada, folclore y tradición

Mario Pereyra y La T y La M se presentarán en la Fiesta de la Playa Thompson

Mario Pereyra y La T y La M se presentarán en la Fiesta de la Playa Thompson

No pueden retirar un cuerpo en Concordia porque el encargado de la morgue está de vacaciones

No pueden retirar un cuerpo en Concordia porque el encargado de la morgue está de vacaciones

Policiales
Incendio accidental en Colón: un niño sufrió quemaduras en el 40% de su cuerpo

Incendio accidental en Colón: un niño sufrió quemaduras en el 40% de su cuerpo

Incautaron contrabando por 38 millones de pesos

Incautaron contrabando por 38 millones de pesos

Ruta 11: hospitalizaron en grave estado a un motociclista que chocó con un auto

Ruta 11: hospitalizaron en grave estado a un motociclista que chocó con un auto

Paraná: un hombre recibió dos disparos en la Villa 351

Paraná: un hombre recibió dos disparos en la Villa 351

Pelea callejera entre un conductor e inspectores de Tránsito en La Paz

Pelea callejera entre un conductor e inspectores de Tránsito en La Paz

Ovación
Rowing y Echagüe inician su camino en la Liga Nacional Masculina 2026

Rowing y Echagüe inician su camino en la Liga Nacional Masculina 2026

Se corre este sábado el Maratón Internacional de Reyes 2026

Se corre este sábado el Maratón Internacional de Reyes 2026

Primer podio para Kevin Benavides en cuatro ruedas

Primer podio para Kevin Benavides en cuatro ruedas

River le hizo una oferta a Vélez por Maher Carrizo

River le hizo una oferta a Vélez por Maher Carrizo

La Paz ya palpita el Triatlón Internacional 2026

La Paz ya palpita el Triatlón Internacional 2026

La provincia
Conmoción por el hallazgo de un perro sin vida y atado en Gualeguay

Conmoción por el hallazgo de un perro sin vida y atado en Gualeguay

Diamante vive una gran fiesta de jineteada, folclore y tradición

Diamante vive una gran fiesta de jineteada, folclore y tradición

No pueden retirar un cuerpo en Concordia porque el encargado de la morgue está de vacaciones

No pueden retirar un cuerpo en Concordia porque el encargado de la morgue está de vacaciones

Gimena Bordet regresó a Colón tras un mes de internación en Brasil

Gimena Bordet regresó a Colón tras un mes de internación en Brasil

Entre Ríos: cesó el alerta pero persiste la posibilidad de lluvias aisladas

Entre Ríos: cesó el alerta pero persiste la posibilidad de lluvias aisladas

Dejanos tu comentario