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El Museo de la Ciudad homenajea a "Todas las Manos y Todas las Voces"

La exposición reúne fotografías y obras que reflejan el recorrido de los programas municipales Todas las Manos y Todas las Voces

23 de julio 2026 · 15:18hs
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El Museo de la Ciudad inauguró una muestra que celebra la trayectoria de los programas municipales Todas las Manos y Todas las Voces, iniciativas que cumplen 40 y 30 años, respectivamente, promoviendo el arte y la participación comunitaria en Paraná.

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La exposición, que puede visitarse en el Museo de la Ciudad (Buenos Aires 226), reúne fotografías y obras que reflejan el trabajo desarrollado durante décadas junto a vecinos de distintos barrios de la capital entrerriana, poniendo en valor el muralismo y el canto colectivo como herramientas de construcción de identidad.

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Durante la presentación, el subsecretario de Cultura de Paraná, Joaquín Arijón, destacó que ambos programas tienen como eje el trabajo conjunto con la comunidad. "Construir con la gente, en comunidad y a brazo tendido, tiene como factor principal la solidaridad a través de la cultura", expresó.

El programa Todas las Manos, dirigido por Sergio Damonte, celebra cuatro décadas de intervenciones artísticas en espacios públicos. En tanto, Todas las Voces, conducido por Eliseo Almada, conmemora 30 años de actividad con el Coro de la Ciudad y el taller de canto comunitario, acercando la música a distintos barrios y fortaleciendo los vínculos con la comunidad.

La muestra propone un recorrido por la historia de ambas iniciativas y su aporte al patrimonio cultural y a la identidad de Paraná.

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Museo de la Ciudad Paraná Muralismo Todas las Manos y Todas las Voces
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