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Qué hacer en Paraná: cine, música, teatro y actividades para disfrutar del fin de semana

El fin de semana se vive con mucha cultura. A continuación, todas las propuestas que ofrece Paraná para que disfrutes del fin de semana en la ciudad

23 de julio 2026 · 17:49hs
Toy Story 5

Toy Story 5

Música, teatro, cine y paseos: todas las propuestas para vivir la cultura en Paraná

Desde propuestas para las infancias hasta conciertos, obras de teatro y los principales estrenos de cine, Paraná ofrece una agenda cargada de actividades para disfrutar durante los próximos días. A continuación, un repaso por las opciones.

Cine

Los complejos cinematográficos de la ciudad renuevan su cartelera con estrenos y películas para toda la familia.

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Cine Sunstar (Shopping La Paz, Venezuela 61) proyecta Moana, Minions & Monstruos, Toy Story 5, La Odisea, Backrooms: Everything Must Go Edition y Evil Dead: En llamas en funciones diarias, con opciones en 2D y 3D según la película.

Cine Las Tipas (Shopping Paso del Paraná, Corrientes y San Lorenzo) ofrece funciones de Toy Story 5, Minions & Monstruos, Moana, La Odisea, Backrooms: Everything Must Go Edition, Evil Dead: En llamas y Scary Movie 6: Terroríficamente, con salas 2D, 3D y experiencias 4D.

Cine Círculo (Andrés Pazos 339) mantiene en cartel La Odisea, Moana, Minions & Monstruos, Toy Story 5, Backrooms: Everything Must Go Edition y Evil Dead: En llamas, con funciones en castellano, subtituladas y en formato 3D para algunos títulos.

Música

La agenda musical comenzará este viernes con Arrabaleras, el dúo integrado por Ángela Herrera y Silvina Badano, que se presentará desde las 21.30 en Casa Encendida (Andrés Pazos 179). El espectáculo recorrerá un repertorio de tangos y canciones populares. La entrada será a la gorra y las reservas pueden realizarse al 343 4524691.

También este viernes, desde las 21, Flema llegará a Tierra Bomba (Urquiza 1214) junto al histórico guitarrista de Intoxicados, Felipe Barrozo, en una noche dedicada al punk rock. Las entradas están disponibles a través de Passline.

El sábado, desde las 13, se realizará la Peña Celeste y Blanca en el Polideportivo San Jorge, en barrio Anacleto Medina Sur. Actuarán Claudio y los Parranderos, Ecos del Alma y El Legado. Además habrá actividades y merienda para las infancias. La entrada será libre y gratuita.

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos ofrecerá un nuevo concierto el sábado a las 20 en La Vieja Usina (Gregoria Matorras 861). Interpretará el Preludio a la siesta de un fauno, de Claude Debussy, y la Sinfonía Fantástica, de Héctor Berlioz. La entrada será gratuita.

El sábado a las 21, Música para Volar presentará en el Teatro 3 de Febrero el espectáculo "Obras Cumbres del Rock Argentino", con versiones sinfónicas de clásicos del rock nacional. Las entradas cuestan entre $20.000 y $40.000.

También el sábado, desde las 21, Standards Grill protagonizará una Noche de Jazz en Archicofradía Club (9 de Julio 116). Las entradas tienen un valor de $15.000 en puerta y $10.000 anticipadas. Reservas al 343 4386650.

Teatro y humor

El grupo Minitah Stand Up se presentará este viernes a las 18 en la Federación de Jubilados y Pensionados Provinciales de Entre Ríos (Alem 450). El espectáculo contará con Eve Schneider, Dani Rudel, Paula Chilotegui y Carolina Rossier. La entrada será libre y gratuita.

El viernes a las 20.30, el Centro Cultural Juan L. Ortiz (Bv. Racedo 250) recibirá una nueva edición de Charlando de Modas, titulada "Mis Primeros Quince", una propuesta que combina música, historias, humor y conversaciones en vivo. Las entradas cuestan $12.000 en puerta y $10.000 anticipadas.

El sábado, Casa Boulevard / Sala Metamorfosis (Ituzaingó 80) presentará la obra "Algo en el aire", dirigida por Laura D'Anna y protagonizada por Marcelo Brito, Fernando Broussalis, Amorina Fares, Laura Ledesma, Juan Saravia y Giorgio Zamboni. Las entradas valen $12.000 en puerta y $10.000 anticipadas.

El domingo a las 20 será el turno de "En el otro", en La Hendija. La propuesta combina danza, música y una puesta en escena 360 para reflexionar sobre los vínculos y el encuentro con los demás. Las reservas anticipadas pueden realizarse al 343 520-8388.

Paseos

El Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas "Prof. Antonio Serrano" (Gardel 62) realizará este viernes, desde las 15, la actividad "Descubriendo el pasado. Arqueología y paleontología para infancias". La propuesta invita a niñas y niños a conocer el mundo de los fósiles y los hallazgos arqueológicos mediante experiencias lúdicas. La participación es libre y gratuita.

LEER MÁS: El programa "Un día de película" sigue recorriendo Entre Ríos con funciones y actividades

Paraná Cine Música Teatro cultura
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