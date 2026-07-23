La iniciativa del Instituto Audiovisual Autárquico de Entre Ríos combina proyecciones de cortometrajes argentinos con actividades didácticas. Tras su paso por Durazno, continuará en Sir Leonard y Villaguay

El cine llega a las aulas rurales con una nueva edición de "Un día de película"

El programa "Un día de película" sigue recorriendo Entre Ríos con funciones y actividades

El programa Un día de película, impulsado por el Instituto Audiovisual Autárquico de Entre Ríos (IAAER), continúa recorriendo escuelas rurales de la provincia con propuestas que acercan el cine argentino a estudiantes y docentes a través de jornadas participativas.

La última actividad se realizó en la Escuela Primaria Rural N° 35 "Juan Bautista Alberdi", de la localidad de Durazno, departamento Tala, donde los alumnos disfrutaron de una selección de cortometrajes de animación realizados por cineastas argentinos. La propuesta también incluyó actividades vinculadas con la lengua y las artes visuales.

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El objetivo del programa es promover el acceso a producciones audiovisuales nacionales y generar espacios de intercambio sobre los paisajes, los personajes, los sonidos, las emociones y las referencias culturales presentes en las historias proyectadas.

El recorrido continuará el 5 de agosto en la Escuela Primaria Rural N° 102 "Infanta Mendocina", de Sir Leonard, departamento La Paz, y el 12 de agosto llegará a la ciudad de Villaguay.

En lo que va del año, Un día de película también visitó establecimientos educativos de los departamentos Paraná, Diamante y Victoria, consolidando una propuesta que busca acercar el cine a las comunidades rurales y fortalecer el vínculo entre el audiovisual y la educación.